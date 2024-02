Conto alla rovescia per la festa di Carnevale a Cupra Marittima Domenica 11 febbraio a partire dalle 15.30

Coriandoli, maschere, stelle filanti e trombette. Cupra Marittima è pronta a festeggiare l’evento più divertente dell’anno con un pomeriggio di intrattenimento ricco di attività per i più piccoli.

Domenica 11 febbraio in Piazza Possenti va in scena il “Carnevale dei bambini”: due ore, dalle 15:30 alle 17:30 con giochi, musica, baby dance, truccabimbi e ballon art. Ad animare la festa due ospiti davvero speciali: la mascotte SuperBorghetto e la bellissima e dolcissima Principessa Nancy. Il simpatico gorilla e la principessa coinvolgeranno il pubblico in divertenti balli, sketch e curiose attività. E non è finita qui perché a tutti i presenti verranno offerte ciambelle e zeppole accompagnate da cioccolata calda.

Una coloratissima festa dove i protagonisti saranno i bambini mascherati dai loro personaggi preferiti e non solo.

L’evento è promosso dal Comune di Cupra Marittima. «Il Carnevale è per eccellenza la festa dei bambini e per questo abbiamo organizzato un pomeriggio a loro dedicato con tante attività, una gustosissima merenda e l’animazione di due personaggi speciali- commenta l’assessore agli Eventi, Eleonora Sacchini-. Sarà un pomeriggio di grande allegria che coinvolgerà grandi e piccini. Trascorrere il Carnevale a Cupra Marittima significa anche abbinare il divertimento alla scoperta del nostro ricco patrimonio storico-culturale e delle meraviglie paesaggistiche del paese».