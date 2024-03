Fine settimana ricco di appuntamenti alla Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno Il sindaco Fioravanti: "Vogliamo arricchire la nostra offerta culturale con eventi che coinvolgono in maniera trasversale più arti"

105 Letture Cultura e Spettacoli

Un week end all’insegna della bellezza e della cultura: le proposte di Ascoli Musei e dell’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno intrecciano eventi di grande richiamo che avranno inizio il 2 marzo alle ore 17.00 presso la Pinacoteca Civica, dove Maria Giuseppina Muzzarelli dialogherà con Stefano Papetti presentando il suo ultimo volume “Tutte le perle del mondo. Storie di viaggi, di scambi e di magnifici ornamenti“, un affascinante percorso dedicato a un tema che collega città, ambienti, culture, uomini e donne, sogni di purezza e bellezza, amori e furori. Realizzato in collaborazione con la libreria Rinascita, l’incontro a ingresso gratuito si svolgerà nella splendida cornice della Sala della Vittoria.

Domenica 3 marzo alle ore 18.00 avrà invece luogo il primo dei quattro incontri domenicali Note d’arte II° edizione: “Arthè e Note” con ingresso gratuito (gli altri il 10, il 17 e il 24 marzo alla stessa ora) che consentiranno al pubblico di godere del fasto dei saloni della Pinacoteca e della bellezza dei capolavori esposti accompagnati dal curatore Stefano Papetti, ascoltando gli interventi musicali di talentuosi musicisti e sorseggiando una tazza di thè aromatizzato con i frutti che compongono i festoni dipinti da Carlo Crivelli, come la mela, la pesca e la ciliegia, in un blend esclusivo appositamente ideato per Ascoli Musei.

Ospite musicale di domenica 3 marzo sarà il giovane pianista e compositore ascolano “Steve” (che vanta quasi un milione di follower sui social), mentre nelle domeniche successive si esibiranno la pianista Maria Cristina Mannello con le cantanti Lucia Spreca e Silvia Patrizi. Ad accompagnare il thè le dolci creazioni del marchio Chez Toi. Un’occasione da non perdere per lasciarsi trasportare per qualche ora in un mondo fatto di gentilezza, di passione per il bello e di eleganza che i gestori dei Musei di Ascoli Piceno e l’Amministrazione Comunale intendono offrire alla cittadinanza e ai numerosi turisti che visitano la città.

“La creazione del thè Crivelli’s Flavour è in linea con il progetto di Ascoli Musei (avviato con l’essenza Idillio Verde By Filippo Sorcinelli) di realizzare prodotti ispirati alle collezioni museali e proporre un’esperienza di fruizione delle opere d’arte legata ai cinque sensi” affermano i referenti della gestione Ascoli Musei Cristina Peroni e Cristiano Massari delle Cooperative Integra e IL PICCHIO.

“Un vero e proprio viaggio sensoriale- dichiara il Prof Stefano Papetti- in grado di fondere la storia secolare delle opere d’arte con la necessità di continuo rinnovamento e perfezionamento dell’esperienza di visita che possa diventare sempre più stimolante e all’avanguardia”.

“Vogliamo arricchire la nostra offerta culturale – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – anche attraverso eventi come questo che coinvolgono in maniera trasversale più arti, come la letteratura, la musica e naturalmente la pittura. L’ingresso gratuito domenicale fino al 24 marzo vuole essere uno stimolo per conoscere la nostra meravigliosa Pinacoteca, impreziosita da iniziative come l’essenza Idillio Verde e ora il thè Crivelli’s Flavour che mirano a rendere l’esperienza di visita sempre più unica”.

Info e prenotazioni

www.ascolimusei.it

cell 333.3276129

Pinacoteca Civica

► Orari apertura

Dal 1 aprile : dal martedì alla domenica, festivi e prefestivi, dalle 10.00 alle 19.00;

Dal 1 Ottobre: dal martedì al venerdì 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

Sabato, domenica festivi e prefestivi 11.00 – 18.00

Chiuso il 25 dicembre.

► Ingresso

biglietto intero € 8.00/ ridotto € 5.00 (dai 14 ai 18 anni) / gratuito (minori di 14 anni)

► Offerta didattica: visita guidata € 2.00 / visita didattica € 4.0