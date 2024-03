A Offida il progetto “Nuove energie” prosegue anche nel mese di marzo Iniziative in programma ogni lunedì pomeriggio

Proseguiranno anche nel mese di Marzo le attività del progetto “Nuove energie”, promosso dall’ Amministrazione Comunale di Offida con la collaborazione dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps.

Ogni lunedì (dal 4 al 25 marzo), dalle ore 15 alle ore 18 presso il Centro Polifunzionale Beato Bernardo in Piazza Beato Bernardo a Offida, sono infatti in programma alcune attività.

Dalle 15 alle 17 è in programma il laboratorio di gioco del Burraco con lezioni (per chi non sa giocare o magari è un principiante) e partite libere (per chi ne conosce già le regole).

Dalle 17 alle 18, invece, si svolgerà un corso di ginnastica dolce e posturale (si consiglia di indossare abbigliamento e calzature comodi).

La partecipazione alle attività è gratuita, per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al numero 3442229927.

da: US Acli Marche