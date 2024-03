San Benedetto, arrestati tre giovani appartenenti a una baby-gang Negli ultimi tempi avrebbero messo a segno diverse rapine ai danni di loro coetanei della zona

Nella serata di giovedì 7 marzo, i Carabinieri di San Benedetto del Tronto hanno dato esecuzione a tre misure cautelari emesse dalla Procura della Repubblica a carico di alcuni giovani appartenenti a una baby gang.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine gli arrestati farebbero parte di un gruppo che, negli ultimi mesi, avrebbe messo a segno diverse rapine ai danni di loro coetanei. Così, intorno alle ore 20.00 di giovedì, i militari si sono recati tra via Catalafimi e via Gramsci, portando via con loro i presunti malviventi, per i quali si sono aperte le porte del carcere.