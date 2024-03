Pronti lavori per 380 mila euro sulle Strade Provinciali a Monteprandone e Spinetoli "Si tratta di un cospicuo pacchetto di opere di manutenzione straordinaria"

Il Presidente della Provincia Sergio Loggi, insieme al sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani e all’ing. Valentina Di Pietro del Servizio Viabilità della Provincia, hanno effettuato un sopralluogo su alcune strade provinciali nei Comuni di Monteprandone e Spinetoli che saranno oggetto di interventi di adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici. I lavori, dell’importo complessivo di circa 380 mila euro, interesseranno la S.P. n. 54 Monteprandone, la S.P. n. 71 Ragnola, la S.P. n. 81 Spinetoli e la S.P. n. 136 Ferretti con il ripristino del piano viabile e la realizzazione di opere d’arte a salvaguardia della sovrastruttura stradale evitando il ricorso a continui interventi di manutenzione.

“Si tratta di un cospicuo pacchetto di opere di manutenzione straordinaria finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza per gli utenti di strade provinciali che insistono sui territori comunali e collegano zone strategiche della Vallata del Tronto e delle contigue aree collinari – evidenzia il Presidente Loggi – in particolare, sulla S.P. 54, verrà sistemata la pavimentazione stradale mentre, sulla S.P. 71, saranno realizzate opere volte allo smaltimento delle acque meteoriche. Per quanto concerne la S.P. 81 verrà messo in sicurezza un tratto in dissesto e approntate bitumature con interventi anche su tratti della S.P. 136”.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Luciani che ha sottolineato come “gli interventi programmati siano di grande rilievo sul piano della sicurezza e molto attesi dalla cittadinanza che percorre tutti i giorni le strade interessate”. Il primo cittadino ha anche posto in rilievo come “la lotta ai cambiamenti climatici con finanziamenti dedicati a questa emergenza costituisca una priorità assoluta, soprattutto in relazione alla prevenzione di fenomeni estremi che sempre più frequentemente interessano anche il Piceno”.