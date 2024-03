Torna l’appuntamento con l’iniziativa “Ascoli e Dante” Sabato 23 marzo alle ore 15.00

E’ diventata ormai un appuntamento fisso l’iniziativa “Ascoli e Dante – personaggi, luoghi e aneddoti” curata dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps.

La manifestazione, infatti, viene organizzata in prossimità della Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri che si celebra il 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia.

L’iniziativa di U.S. Acli Marche è in programma per sabato 23 marzo alle 15 con partenza davanti alla Porta Romana in Piazza Cecco d’Ascoli ad Ascoli Piceno.

La manifestazione viene realizzata all’interno del progetto “Salute in cammino per la cultura” col sostegno della Regione Marche – Progetti accoglienza 2024.

Già negli anni passati U.S. Acli Marche ha proposto l’iniziativa “Ascoli e Dante – personaggi, luoghi e aneddoti” che ha attirato l’attenzione di tanti appassionati alla figura del sommo poeta.

Si tratta di un percorso cittadino dedicato ai legami, e ogni anno ne spuntano di nuovi, tra la città di Ascoli Piceno e Dante Alighieri.

La camminata è adatta a persone di ogni età.

Per poter partecipare occorre inviare un messaggio al numero 3939365509 entro il 21 marzo, indicando nome e cognome di chi sarà presente all’evento.

E’ previsto un tetto massimo di 100 partecipanti, la partecipazione è gratuita.

In caso di pioggia la manifestazione sarà spostata ad altra data.

da: US Acli Marche