Inaugurata la nuova sede ascolana della CNA La cerimonia si è svolta giovedì 14 marzo in viale Indipendenza

Nel pomeriggio di giovedì 14 marzo, decine di associati, rappresentanti delle istituzioni e amici di lunga data dell’associazione si sono ritrovati in viale Indipendenza, 7 per dare il benvenuto ai nuovi uffici della CNA di Ascoli Piceno.

Un trasferimento di pochi metri dalla precedente sede, ma al tempo stesso un significativo momento di svolta per l’associazione territoriale di Ascoli, che ampliando notevolmente gli spazi a disposizione dell’utenza intende confermare e potenziare l’offerta di servizi alla cittadinanza.

Con 150 metri quadrati a disposizione a due passi dal centro e in una posizione strategica per residenti e soci, i nuovi uffici consentiranno di accogliere al meglio e soddisfare le esigenze di imprenditori, cittadini e pensionati che quotidianamente fanno visita agli uffici CNA, potendo contare su un partner competente e fidato.

Un rapporto di fiducia coltivato con successo nel tempo, come confermato dalla straordinaria affluenza alla cerimonia di inaugurazione della nuova casa degli imprenditori, dei cittadini e dei pensionati.

Alla presenza del presidente di CNA Marche Paolo Silenzi, del presidente di CNA Fermo Emiliano Tomassini, del prefetto Sante Copponi, del questore Giuseppe Simonelli, del comandante provinciale dei Carabinieri Domenico Barone, del sindaco Marco Fioravanti e degli assessori Donatella Ferretti, Nico Stallone, Monia Vallesi e Maria Luisa Volponi, del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, dell’assessore regionale Andrea Maria Antonini e della consigliera Anna Casini, la presidente Arianna Trillini ha tagliato il tradizionale nastro, prima di lasciare spazio alla benedizione di don Giampiero Cinelli e alla presentazione dei progetti futuri della CNA di Ascoli Piceno.

«Abbiamo fortemente voluto mettere a disposizione di funzionari e associati uno spazio profondamente rinnovato e funzionale, da sfruttare al meglio per continuare a dialogare con il territorio, comprenderne le esigenze e soddisfarne i bisogni – dichiara la presidente Trillini – Siamo felici di poter respirare un clima di grande collaborazione e continueremo a lavorare di squadra offrendo servizi e favorire occasioni di sviluppo per il tessuto imprenditoriale e la collettività del Piceno».

La nuova sede di viale Indipendenza rappresenta per la CNA di Ascoli Piceno l’ultima tappa di un percorso di crescita certificato dai numeri, in costante aumento negli ultimi anni nonostante le ben note difficoltà sul piano economico e sociale. In particolare, l’associazione territoriale di Ascoli affianca quotidianamente 2.474 imprenditori, con ben 318 adesioni presentate all’Inps nell’ultima campagna di tesseramento (5° miglior risultato d’Italia), 1.878 pensionati e 982 cittadini, offrendo un costante sostegno sul piano sindacale e un servizio qualificato di Caf e patronato che da anni fanno della CNA Picena un esempio virtuoso nel panorama associativo nazionale.

Come sottolineato a più riprese nel corso degli ultimi anni, per proseguire in questa direzione e garantire un futuro al territorio sarà necessario continuare a investire tempo, risorse e spazi sulla formazione. Si spiega in questo la scelta di puntare su un’ulteriore nuova sede ascolana in via Mutilati e Invalidi del Lavoro, che nei prossimi mesi andrà ad affiancare i 2 uffici già operativi ad Ascoli e San Benedetto con l’obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze di formazione espresse dalle piccole e medie imprese locali.

«Ascoltare i nostri soci, fornire loro risposte concrete e lavorare di squadra con i principali stakeholder del territorio sono da sempre i punti fermi della CNA, dai quali i nostri nuovi uffici di Ascoli dovranno necessariamente ripartire – conclude Arianna Trillini – Ringrazio la presidenza e l’intera struttura per il grande lavoro svolto fin qui, nella certezza di poter tagliare insieme nuovi importanti traguardi nel prossimo futuro».