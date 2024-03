Oltre cento i giovani coinvolti ad Ascoli nel progetto “Quartiere vivo” Appuntamento ogni giovedì pomeriggio nel quartiere di Porta Maggiore

144 Letture Associazioni

E’ entrato nel vivo il progetto “Quartiere vivo”, realizzato con il finanziamento messo a bando da Sport e Salute SpA, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto “Quartiere vivo” viene portato avanti nella città di Ascoli, e in particolare nel quartiere di Porta Maggiore, in sinergia da A.S.D. Aps Centro Iniziative Giovani (capofila) e Aps Cose di questo mondo, Aps Music Academy Ascoli, Aps Exponiti, Circolo Acli Oscar Romero Asd Aps e Delta – Odv.

Le attività settimanali sono molteplici, tutte gratuite e stanno coinvolgendo più di 100 giovani.

Si tratta di una serie di laboratori di cittadinanza attiva, laboratori musicali (canto, chitarra, basso), artistici (dizione e teatro), laboratori di arrampicata, tiro con l’arco e scacchi.

Questi ultimi si svolgono presso l’oratorio della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in via Assisi (angolo via 3 Ottobre – affianco alla sede provinciale Acli) ogni giovedì, dalle 17 alle 19,30.

Si tratta di una attività adatta a tutti, dai principianti ai più esperti, che offre un’opportunità unica per migliorare, ad esempio, la concentrazione divertendosi insieme.

Per informazioni e iscrizioni alle attività si può contattare il numero 3442229927.