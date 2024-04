Le “Tre sorelle” di Cechov in scena al teatro delle Energie di Grottammare Venerdì 12 aprile alle ore 21.00

Ultimo appuntamento per Energie Vive Primavera 2024 promosso dall’Associazione Profili Artistici e Comune con AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche, venerdì 12 aprile. In scena la compagnia Teatro CAST in “Tre sorelle” di Anton Čechov per la regia di Alessandro Marinelli.

In scena Emanuela Piersimoni, Maria Grazia Mazzocchi, Ilaria Trisciani, Alessio Agostini, Roberta Procaccini, Maurizio Emidi, Valerio Egidi, Igor Ardini, Matteo Petrucci, Federico Orsolini e Rossana Candellori. Il disegno luci è di Pietro Cardarelli, la regia di Alessandro Marinelli.

“Tre sorelle” – si legge nella nota di regia di questo allestimento – è una parabola laica. Come altre opere di Čechov, circoscrive in una vicenda particolare un sentimento universale: l’afflizione che scaturisce dalla frustrazione del desiderio, lo sgomento dovuto all’impossibilità di essere ciò che si vorrebbe essere, di vivere la vita che si vorrebbe vivere. Gli orizzonti di senso che guidano le azioni delle sorelle Prozorov sbiadiscono insieme al crollo delle loro speranze, i loro sogni si frantumano sotto i colpi di un destino imperscrutabile, e sopra le macerie aleggia silenzioso il mistero della condizione umana. Con un atto di fede o di volontà, queste donne scelgono di andare avanti nonostante le avversità, ma dietro questa scelta affiora la consapevolezza amara che forse, alle grandi domande dell’esistenza, non c’è alcuna risposta.

Informazioni e biglietti: biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 20. Info e prevendite AMAT 071/2072439, on line su vivaticket.com.

Inizio ore 21.