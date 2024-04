Bonus rivolti alle famiglie, erogati oltre 70mila euro a Grottammare Ben 270 i nuclei familiari che hanno avuto accesso ai contributi

Si è concluso, con le ultime liquidazioni avvenute nei giorni scorsi, l’iter di assegnazione dei bonus “Locazioni-Sport-Utenze” destinati a fine 2023 al sostegno delle famiglie di Grottammare, attraverso contributi e fondi di bilancio. Le richieste soddisfatte sono state 270, per un totale complessivamente erogato di 72.000 €.

I benefici riguardavano le spese sostenute per il pagamento del canone di affitto della casa, il pagamento di attività sportive e ludiche di bambini e ragazzi fino a 17 anni e il pagamento dei consumi energetici per l’elettricità e il gas. Le pratiche sono state valutate in base all’Isee.

Nel corso dell’istruttoria, sono state escluse 8 richieste di bonus sul canone di locazione e 2 per il bonus sport per mancanza delle attestazioni di spesa; circa il 60% dei richiedenti, invece, non ha ottenuto il bonus utenze, poiché i consumi risultavano già coperti dal contributo statale in bolletta.

In dettaglio:

-le famiglie risultate assegnatarie del bonus Locazione sono 135, per un totale di 53.850 € di fondi comunali erogati;

-l’assegnazione del bonus Sport è andato a copertura delle spese per attività praticate da 116 minori, afferenti a 80 famiglie richiedenti, con un totale di fondi comunali erogati pari a 12.000 €;

-il contributo assegnato per il bonus Utenze Luce e Gas è andato a 55 famiglie, per un totale di 6.215,89 € di fondi provenienti dall’AST.

“Essere al fianco di chi più ha bisogno è uno dei principi cardini di questa Amministrazione comunale, che, nel mese di dicembre – ricorda l’assessore all’Inclusione sociale, Monica Pomili – si era impegnata a stanziare le risorse per sostenere le famiglie in difficoltà. Un ringraziamento va all’ufficio servizi sociali, per aver contribuito a rendere queste misure di sostegno accessibili e per il grande lavoro svolto nella predisposizione delle istruttorie per la verifica dei requisiti necessaria a stabilire gli aventi diritto”.