San Benedetto, assemblea sulla carenza di oss e infermieri nei reparti ospedalieri "Continueremo a rivendicare con fermezza la presenza degli Operatori Socio Sanitari nei turni notturni"

Il 30 aprile 2024, si è tenuta un’assemblea online dei lavoratori del comparto come in oggetto, con la presenza dei rappresentanti Dirigenti Sindacali e delegati RSU AST AP Maurizio Pelosi, Cinaglia Patrizia, Camilli Devis, Mauro Giuliani e Leonardo Pezzuoli eletti nelle liste Nursind e USB.

La riunione ha preso avvio con i saluti del Segretario Provinciale Pelosi e Giuliani, il quale hanno accolto i presenti e hanno concesso la parola alle OSS e infermieri presenti per esporre le problematiche che hanno richiesto l’intervento del Sindacato NurSind e USB.

Nel turno notturno, la presenza di soli due Operatori Socio Sanitari per tre reparti costituisce una minaccia alla qualità, alla sicurezza e alla dignità sia dei lavoratori e pazienti. Durante le trattative del 24 aprile con le Organizzazioni Sindacali, la Dirigenza di AST AP ha sostenuto di aver condiviso la nuova riorganizzazione con il personale OSS. Tuttavia, numerosi interventi durante l’assemblea hanno negato apertamente questa affermazione, contestandola.

Quindi, la verità è venuta a galla e il bluff della dirigenza di AST AP si è rivelato esattamente come immaginavamo, a differenza di quanto sostenuto da altri delegati RSU.

Con determinazione e rappresentando con vigore gli interessi diretti degli Operatori Socio Sanitari e indiretti degli Infermieri, respingiamo con fermezza la proposta del 3×2. Quest’ultima non è altro che una svalutazione del lavoro dei professionisti anziché un suo miglioramento. È evidente che si tratta di uno sfruttamento del personale già carente, il quale si impegna costantemente per garantire l’assistenza necessaria. Ad esempio, nel reparto di Cardiologia/Riabilitazione, troviamo 5 posti letto ad alta complessità assistenziale monitorati, oltre a 7 posti letto con telemetria, rendendo necessaria la presenza di personale infermieristico e OSS 24 ore su 24.

Questa operazione aziendale si traduce semplicemente in tagli ai servizi, alle unità e alla qualità, mettendo a rischio sia la sicurezza che la qualità del lavoro svolto dal personale coinvolto e, di conseguenza, dei fruitori dei servizi. Tale strategia comporta un aumento del carico lavorativo sulle spalle dei lavoratori.

CHIEDIAMO

Che venga ritirata tale proposta che non ha il consenso delle lavoratrici e lavoratori interessate e in loro rappresentanza come OOSS e delegati RSU contrasteremo con forza e in tutte le sedi, proporremo alla RSU di rigettarla e alla dirigenza AST AP di non attuarla contro il volere delle scriventi e delle lavoratrici e lavoratori.

Continueremo a rivendicare con fermezza la presenza degli Operatori Socio Sanitari nei turni notturni per le tre Unità Operative ad alta complessità assistenziale. Non indietreggeremo di un millimetro: abbiamo portato avanti la nostra battaglia con lo sciopero e continueremo con determinazione finché non verrà assunto nuovo personale, in aggiunta a quello attualmente in servizio, per colmare la grave carenza

In mancanza di risposte concrete, saremo costretti a difendere con ogni mezzo i diritti dei lavoratori e la sicurezza degli utenti, adottando tutte le azioni necessarie per garantire la loro tutela.

NurSind Ascoli Piceno p\ USB Ascoli Piceno