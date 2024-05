Parte la seconda edizione del Premio Letterario Internazionale Charles Dickens La premiazione è in programma nel dicembre prossimo a San Benedetto del Tronto

Dopo la prima edizione 2023, che ha riscosso un grande successo, riparte il Premio Letterario Internazionale Charles Dickens, curato dalla Omnibus Omnes OdV e organizzato nella città di San Benedetto del Tronto.

La prima edizione si è avvalsa di oltre 40 giurati al lavoro per la valutazione degli scritti e ha visto la iscrizione di diverse centinaia di opere. L’indice di gradimento del concorso è stato molto alto, ricevendo esso molte lodi per la trasparenza delle regole e dello svolgimento e per la puntualità nelle comunicazioni e degli esiti, nonché per i molti premiati nelle varie categorie. Quest’anno il concorso riparte in anticipo, per coprire un maggiore spazio temporale sia nella possibilità di iscrizione sia nella valutazione delle opere.

Rimane la formula della precedente edizione, con le stesse categorie: narrativa edita e inedita, racconti e poesie edite e inedite, saggistica. Confermata la Presidenza del Premio Charles Dickens di Raffaella Milandri, che occupa un ruolo super partes di gestione delle procedure e verifica del corretto svolgimento. In questo momento fervono i preparativi per la giuria, che vede già confermati alcuni dei componenti dello scorso anno.

Dichiara Raffaella Milandri: “Stiamo lavorando per ottimizzare alcuni aspetti logistici e per dare più spazio possibile ai partecipanti e alle loro opere, che sono i protagonisti indiscussi del Premio Letterario Internazionale Charles Dickens. Ritengo che oggi scrivere sia quanto mai importante e abbia un elevato ruolo sociale: nel toccare le più svariate tematiche ma, soprattutto, rappresentando una multiformità di vite e esperienze, sia di vita reale che di fantasia. Sia lo scrivere che il leggere, infatti, sono una fondamentale palestra per studiare e comprendere le diversità e i problemi della nostra società. Non dimentichiamo, infatti, che Charles Dickens è stato l’inventore del romanzo sociale”.

Parte quindi ai primi di maggio il nuovo bando, che avrà scadenza al 10 settembre 2024 e vedrà la premiazione sempre a San Benedetto del Tronto ai primi di dicembre. La vincitrice assoluta della prima edizione è stata Patrizia Laquidara con “Ti ho vista ieri”, opera che si è aggiudicata in seguito il primo premio anche in altri concorsi di rilievo. Avremo modo di assistere alle presentazioni di alcuni dei premiati 2023 al Festival Letterario Riviera delle Palme, di cui sono aperte le iscrizioni, organizzato sempre dalla Omnibus, che si terrà presso la Biblioteca Comunale Lesca, strategico punto di riferimento culturale del Piceno.