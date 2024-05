Doppia iniziativa organizzata da Legambiente nella giornata di domenica 12 maggio In programma due passeggiate alla Riserva naturale della Sentina e al castello di Marano

Il circolo lu cucale di San Benedetto del Tronto e il circolo Legambiente di Ascoli Piceno, nell’ambito dell’iniziativa nazionale Spiagge Pulite 2024, organizzano domenica 12 maggio una passeggiata nella Riserva naturale Regionale della Sentina.

L’iniziativa denominata Cammina, Osserva, Raccogli rientra negli eventi organizzati in collaborazione con l’Ente Gestore della Riserva naturale della Sentina. Trattasi di un’esperienza unica in quanto ogni partecipante verrà dotato di un sacchetto e un paio di guanti e durante la passeggiata, all’interno della riserva naturale, verranno raccolti eventuali rifiuti abbandonati o spiaggiati. Appuntamento ore 8.30 presso il parcheggio della stazione di Porto d’Ascoli oppure alle ore 9.00 presso l’ingresso nord della riserva (via del cacciatore angolo via martiri di Marzabotto).

Accompagnatori di Legambiente. Partecipazione libera.

Per chi preferisce una passeggiata storico-culturale il circolo lu cucale propone, sempre domenica 12 maggio, con partenza alle ore 8.30 da Piazza San Filippo Neri di San Benedetto, una passeggiata al castello di Marano. Un itinerario suggestivo e ricco di scorci panoramici che parte da Cupra Marittima e sale fino al vecchio centro storico di Marano, da qui, dopo una breve visita al museo archeologico, si percorrerà un sentiero nelle campagne cuprensi per discendere sul torrente Sant’Egidio e tornare sul mare.

Per la partecipazione è richiesta la tessera Legambiente oppure una quota assicurativa di euro 5.

Accompagnatori di Legambiente.

Per info e prenotazioni: Kessili 3389065643 o Elisa 3920626947