Grottammare conquista la 26° Bandiera Blu Il sindaco Rocchi: "La conferma premia un percorso virtuoso intrapreso nel 1999"

È un mare sempre più blu quello delle prossime vacanze a Grottammare che, oggi, si è vista assegnare presidente della Fondazione Fee Italia, Claudio Mazza, la 26ma Bandiera Blu, nel corso della tradizionale cerimonia ospitata anche quest’anno nella sede del Cnr a Roma, alla presenza del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

La Bandiera Blu è stata ritirata personalmente dal sindaco Alessandro Rocchi (nella foto, con gli altri amministratori della Riviera delle Palme).

“La Bandiera Blu – dichiarano Rocchi e l’assessore alla Sostenibilità ambientale Alessandra Biocca – è un vessillo internazionale che rispecchia i criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, alle acque di balneazione e ai servizi offerti. Questo riconoscimento rafforza non solo l’immagine della nostra città quale meta turistica, ma certifica e dà valore a tutte le azioni indispensabili per il conseguimento dell’attestato, come il livello dei servizi di accoglienza, la sostenibilità ambientale e l’attenzione all’inclusione sociale. La conferma premia un percorso virtuoso intrapreso nel 1999, che ogni anno è sempre più impegnativo mantenere, ma che con grande orgoglio continua a dare i suoi risultati da ben 26 anni”.

Durante la cerimonia, nel rilevare l’aumento del numero delle località premiate (236), il presidente FEE Mazza ha sottolineato che “a crescere è soprattutto la sensibilità e la consapevolezza dei cittadini, ai quali va il merito di questo riconoscimento. Ogni Amministrazione Bandiera Blu sa bene che una gestione virtuosa del territorio passa necessariamente anche dalla formazione e dal coinvolgimento dei singoli, delle scuole, delle associazioni, delle attività locali, di tutti gli operatori”.