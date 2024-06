Venerdì 7 giugno iniziativa “I tesori nascosti nelle chiese ascolane” Prenotazione obbligatoria entro il 6 giugno

In occasione di “La lunga notte delle chiese” U.S. Acli Marche Aps propone l’iniziativa “I tesori nascosti nelle chiese ascolane”. Si tratta di una manifestazione che si svolgerà venerdì 7 giugno alle ore 21 con partenza da via 3 Ottobre (davanti alla Chiesa del Cuore Immacolato di Maria dove si svolge la festa parrocchiale) inserita nella progettualità “Gli itinerari della fede”.

La “lunga notte delle chiese” è un evento organizzato dall’associazione BellunoLaNotte.com. e si svolge in tutta Italia con centinaia di siti coinvolti.

“Per un giorno – dicono i promotori dell’iniziativa – nella splendida cornice delle nostre chiese, vengono organizzate diverse manifestazioni e programmi culturali: musica, visite guidate, mostre, teatro, letture, momenti di riflessione e tanto altro. Un’occasione per tutti, religiosi e non, di partecipare ad un evento suggestivo ed eccezionale, di grande coinvolgimento, perché in questa occasione sarà possibile visitare i luoghi sacri delle nostre città in una veste sicuramente originale”.

Il programma di venerdì 7 luglio prevede una camminata culturale gratuita che partendo dalla Chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Ascoli proseguirà attraversando in particolare il quartiere di Porta Maggiore narrandone storia e aneddoti, ma anche mettendo in evidenza le ricchezze storiche, architettoniche e culturali.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita. Occorre però prenotare inviando un messaggio con nome e cognome di chi partecipa al numero 3939365509 entro il 6 giugno in quanto è previsto un numero massimo di 100 partecipanti.

da: US Acli Marche