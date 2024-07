Prima seduta per il nuovo Consiglio comunale di Montefiore dell’Aso Presentata ufficialmente la Giunta guidata dal sindaco Nazzareno Ciarrocchi

93 Letture Politica

Si è tenuto domenica 30 giugno alle ore 10.00 il primo Consiglio Comunale a Montefiore dell’Aso. Il suono del campanone (prassi ripristinata dopo anni per avvisare la popolazione della seduta consiliare) ha anticipato l’adunanza presso il Palazzo Comunale, gremito di cittadini per assistere all’insediamento del nuovo Sindaco Avv. Nazzareno Ciarrocchi e dei nuovi consiglieri comunali.

Dopo la convalida degli eletti si è passati alla surroga del consigliere rinunciatario Lucio Porrà che dopo tanti mandati da Sindaco e da vice ha deciso di non guidare dai banchi della minoranza il gruppo uscito sconfitto alle elezioni. Il gruppo di minoranza sarà quindi composto da Benedetti Alessandra, Giannetti Giuseppe e Consuelo Tomassini.

Al solenne atto del giuramento del Sindaco, accompagnato da un fragoroso applauso da parte dei presenti è seguita la comunicazione della Giunta Comunale e della delega delle funzioni di assessore.

Tonino Mauriziricoprirà il ruolo di vicesindaco ed assessore a Sanità, Lavori pubblici, Politiche agricole, Urbanistica, Ambiente, Cimitero e si avvarrà del supporto del Consigliere Rossi Sandro per Commercio, Attività Produttive, Innovazione, Digitalizzazione.

Al Sindaco rimangono in capo le seguenti funzioni e servizi: Protezione Civile, Attività Istituzionali, Gestione rifiuti, Decoro Urbano, si avvarrà del supporto del Consigliere Mauro Oronzo per la Cultura e del Consigliere Lucio Ponziani per Personale, Bilancio, Tributi, Patrimonio e Polizia Locale.

Chiara Belà sarà assessore alle Politiche Giovanili e scolastiche, Consiglio Comunale Ragazzi, Benessere della Terza età, Pari opportunità, si avvarrà del supporto del consigliere Gabriele Luciani per Sport e tempo libero, gestione ed utilizzo Parchi ed impianti sportivi comunali e del Consigliere Emanuele Ciarrocchi per le deleghe al Turismo, Associazionismo, Volontariato, Politiche Sociali, Inclusione e coesione sociale.

Nominati i due capi gruppo consiliari nelle persone di Emanuele Ciarrocchi per il gruppo di maggioranza ed Alessandra Benedetti per il gruppo di minoranza.

Alla seduta del Consiglio Comunale è seguita la prima riunione di Giunta Comunale.

Al termine della mattinata istituzionale, il Sindaco Ciarrocchi e la sua squadra si sono intrattenuti in Piazza della Repubblica per ringraziare gli elettori ed i cittadini che tanto si aspettano da questa nuova compagine di Governo.