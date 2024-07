Vittorio Sgarbi a Montalto delle Marche nella giornata di venerdì 5 luglio Con la lectio "Arte e Fascismo. Nell’Arte non c’è Fascismo. Nel Fascismo non c’è Arte"

61 Letture Cultura e Spettacoli

Venerdì 5 luglio LA MILANESIANA, ideata e diretta da ELISABETTA SGARBI, arriva per la prima volta a Montalto delle Marche, in Piazza Umberto I, con “Arte e Fascismo. Nell’Arte non c’è Fascismo. Nel Fascismo non c’è Arte”, una lectio di e con Vittorio Sgarbi, inserita all’interno del ciclo Rinascimenti e Scoperte dedicato ai maestri dell’arte.

La lectio è tratta dal nuovo libro di Vittorio Sgarbi, “Arte e Fascismo“, in libreria dal 2 luglio, pubblicato da La nave di Teseo.

Vittorio Sgarbi racconterà come mai prima d’ora l’arte durante il Fascismo: vent’anni di grandi maestri e capolavori nascosti che Sgarbi recupera dall’oblio distinguendo gli artisti dalla tragica parabola politica che li ha accompagnati. Una lectio appassionata sull’arte che è più forte di qualsiasi regime, e che rappresenta da sempre la sfida più libera alle derive del potere.

Saluti istituzionali di Daniel Matricardi Sindaco di Montalto delle Marche e Francesca Filauri (Presidente Associazione Cultural-mente Insieme). Introduce Elisabetta Sgarbi.

Inizio ore 21.00, accesso gratuito con prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/vittorio-sgarbi-arte-e-fascismo-tickets-933212532807?aff=ebdsoporgprofile

L’appuntamento è in collaborazione con il Comune di Montalto delle Marche, Circolo Cultural-Mente Insieme, Regione Marche. L’evento si inserisce nelle attività svolte nel Comune di Montalto delle Marche, selezionato come borgo pilota della Regione Marche nell’ambito dell’investimento “Attrattività dei Borghi” del Ministero della Cultura – linea di azione A del PNRR, finalizzato a un piano di rigenerazione che sta portando nell’area una trasformazione urbana, sociale, culturale ed economica, con il progetto “Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà Future”.