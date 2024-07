Stefano De Gregoriis è il nuovo presidente del Rotary Club di San Benedetto del Tronto Succede a Giuseppe Formentini

Nella serata di sabato 29 giugno, presso il ristorante “Da Federico” sul lungomare di San Benedetto del Tronto, si è tenuta la cerimonia del passaggio del martelletto, che ha segnato l’avvicendamento ufficiale tra il Past President Giuseppe Formentini e il nuovo Presidente, il dottor Stefano De Gregoriis.

Durante la cerimonia, il presidente uscente Giuseppe Formentini ha riepilogato le attività e i successi dell’anno rotariano appena concluso. Tra le iniziative più rilevanti, Formentini ha sottolineato l’organizzazione di un torneo di tennis internazionale, che ha attirato a San Benedetto del Tronto e nella zona del Piceno decine di atleti provenienti da tutta Europa, Australia e Sud America.

Con l’insediamento di De Gregoriis, si apre un nuovo mandato rotariano. Il nuovo presidente ha delineato le linee guida per i prossimi 12 mesi, affermando che «il percorso che desidero proseguire sarà basato sulla storia del nostro Club, una storia da valorizzare e da ripercorrere attraverso i soci più anziani. Questi, con iniziative ad hoc, avranno modo di spiegare l’importanza di appartenere al Rotary Club attraverso le loro esperienze e proprio questo sarà uno dei punti di partenza per guardare al futuro».

De Gregoriis ha per questo sottolineato l’obiettivo di «tornare allo spirito iniziale del Rotary, consentendo a ciascun socio di mettere la propria professionalità al servizio della causa. Ogni socio ha una precisa collocazione professionale e potrà mettersi a disposizione del club nel proprio settore lavorativo di riferimento, contribuendo così ai servizi offerti dal Rotary».

Durante la serata, è stata presentata anche la nuova squadra che affiancherà Stefano De Gregoriis per i prossimi 12 mesi. Tra i membri del consiglio direttivo, il Past President Giuseppe Formentini e il Presidente incoming Francesco Matarrese avranno un ruolo di rilievo, affiancati dai vicepresidenti Ferruccio Squarcia e Maria Rita Bartolomei, dalla segretaria Mascia Mancini, dal prefetto Alessia Serrao e dal tesoriere Elisa Ricci.

I consiglieri sono Piero Ristori, Gianluigi Scaltritti, Paolo Ulissi, Francesco Bruni, Alfeo Antoniani, Massimo Lupi e Martina Ratta, attuale presidente del Rotaract.

Inoltre, sono stati presentati i nuovi presidenti di commissione: Paolo Lanciotti per la commissione amministrazione, Alberto De Angelis per la commissione effettivo, Maria Grazia Di Biase per la commissione Rotary Foundation, Angelo Straffi per la commissione progetti, Emidio Lattanzi per la commissione immagine pubblica e comunicazione, Luigi Olivieri per la commissione Fellowship, Alarica Esposito presidente della commissione Azione Giovani e Stefano Pala per la commissione Eventi.