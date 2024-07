Conto alla rovescia per la “Picenum Cup” a Centobuchi di Monteprandone La gara ciclistica si svolgerà domenica 21 luglio

La Società Bike Racing Team Asd, con il patrocinio del Comune di Monteprandone, organizza anche per il 2024 l’evento sportivo “Picenum Cup”, con una formula rivista, ma con i soliti principi di promozione del territorio attraverso la partecipazione di atleti ed accompagnatori da tutto il territorio nazionale.

L’evento consiste in una gara ciclistica a circuit,o la “Picenum Road”, aperta al traffico, riservata alle categorie Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) ed a tutti gli Enti di Promozione riconosciuti dalla Consulta, che si terrà domenica 21 luglio a Centobuchi.

La gara agonistica per uomini e donne, di diverse categorie, si svolgerà su strada a circuito di 4,5 km da ripetere “n” volte, interamente pianeggiante con due partenze (ore 8:30 ed ore 10:30). Il ritrovo è a Centobuchi di Monteprandone in via Ottantesima Strada presso la sede dell’azienda Itaca Porte Srl. Il percorso della gara interesserà esclusivamente le strade del Comune di Monteprandone ed in particolare la zona Industriale di Centobuchi.

La Società Bike Racing Team Asd, guidata dal neo presidente Luca Re, ha tra i suoi principi fondanti, oltre che la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva dilettantistica in particolare il ciclismo in tutte le sue forme, strada, mountain-bike e ciclocross, l’organizzazione di manifestazioni volte a valorizzazione ed a promuovere il territorio attraverso un approccio basato non solo sulla messa in evidenza delle peculiarità geografiche, storiche ed artistiche ma anche attraverso la stimolazione della sfera emozionale ed esperienziale.

La pluridecennale esperienza dei propri dirigenti e dei propri tesserati nell’ambito del ciclismo agonistico nazionale ed internazionale, suggerisce che gli eventi sportivi sono un importante veicolo di promozione dei luoghi del territorio ad alto valore storico/culturale ed in forza di questo, il Piceno e Monteprandone è un prezioso palcoscenico per la realizzazione di tale scopo.

Per maggiori informazioni e iscrizioni 3339703875 / 3386624037; bikeracingteam2018@gmail.com; pagina FB @BikeRacingTeamASD e Instagram @bike_racing_team_asd2018

Modifiche alla viabilità

In occasione della Picenum Cup 2024 è stata emanata un’ordinanza della Polizia Locale di Monteprandone con la limitazione temporanea della viabilità per lo svolgimento della gara in sicurezza di domenica 21 luglio.

Nello specifico si dispone l’interdizione dinamica al traffico veicolare, dalle ore 8 alle ore 13, di via del Lavoro, Contrada Sant’Anna (tratto urbano SR 235), via Fosso Nuovo, via 81^ Strada e via XXIV Maggio. Si dispone altresì, dalle ore 7 alle ore 13, l’interdizione totale al traffico veicolare di via 80esima strada dove è ubicata l’area di partenza ed arrivo della gara ciclistica.