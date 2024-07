Il cantautore Motta in concerto a San Benedetto del Tronto Giovedì 1° agosto (ore 21.30) in piazza Bice Piacentini

Cantautore, polistrumentista e compositore, due volte vincitore del Premio Tenco, Francesco Motta è uno degli artisti più apprezzati e amati della nuova scena musicale italiana atteso a San Benedetto del Tronto giovedì 1 agosto in Piazza Bice Piacentini nell’ambito di Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole, rassegna promossa dal Comune di San Benedetto del Tronto con l’AMAT, con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura e il sostegno di BIM Tronto.

Sul palco, con una speciale formazione in trio con Giorgio Maria Condemi alle chitarre e Cesare Petulicchio a batteria e percussioni, il cantante toscano rivisita alcuni dei suoi più grandi successi e le canzoni dell’ultimo album La musica è finita con elementi elettro-psych, ma anche puramente acustici, per piano e voce.

La musica di Motta trova la sua massima espressione su un palco, tra il suo pubblico. L’artista riesce ogni volta a creare un momento magico di condivisione e carica emotiva, che arricchisce, concerto dopo concerto, l’anima di chi partecipa. Il live sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo album La musica è finita e i suoi successi. Per Motta il 2024 si è aperto con una nuova avventura cinematografica, l’opera prima di Massimiliano Zanin The cage – nella gabbia, uscita nelle sale il 22 febbraio. Il regista, nel suo debutto nel cinema di finzione, ha affidato a Motta la responsabilità di creare le atmosfere sonore che accompagnano la faticosa ricerca della protagonista verso la consapevolezza di sé e una tanto desiderata e combattuta libertà. La colonna sonora è stata anticipata dall’uscita del singolo Minotauro curato insieme a Danno (Colle der Fomento) e prodotto con Stabber.

Francesco Motta è un cantautore e compositore con tre album in studio all’attivo e uno dal vivo, centinaia di palchi calcati prima con i Criminal Jokers poi come solista e diverse colonne sonore per documentari e film d’autore. Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, il suo rapporto artistico con il cinema è tuttora attuale: Motta sta lavorando a due colonne sonore per film italiani di prossima uscita. Tra i premi e i riconoscimenti per la musica, Motta è stato due volte vincitore della Targa Tenco per il miglior album (nel 2016 come Opera Prima con l’album La fine dei vent’anni, nel 2018 come Miglior Album in Assoluto con Vivere o Morire). Ad ottobre è uscito il suo ultimo album La musica è finita, lo stesso giorno inizia il tour nei club delle principali città d’Italia, che ha collezionato numerosi sold out.

La produzione del tour è di Magellano Concerti.

Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole volge al termine l’8 agosto con Angelo Branduardi in duo con il polistrumentista Fabio Valdemarin, suo compagno di viaggio da ormai molti anni, con Confessioni di un malandrino.

Prevendite AMAT (071 2072439) e biglietterie circuito vivaticket, anche on line, biglietteria Teatro Concordia (0735 588246), tre giorni precedenti il concerto dalle ore 18 alle ore 20. Biglietteria presso Piazza Bice Piacentini la sera di spettacolo dalle ore 19. Biglietti 20 euro, ridotti 15 euro. Inizio concerto ore 21.30.