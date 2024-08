Lunedì 19 agosto “Storia, aneddoti e luoghi dell’oliva ascolana” Partenza alle ore 21.00 da piazza Matteotti: iscrizioni possibili entro sabato 17 agosto

Ottavo appuntamento dell’estate, lunedì 19 agosto, con l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura”, promossa per il settimo anno consecutivo dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps.

La manifestazione è realizzata all’interno del progetto “A tutto campo” di Acli provinciali Aps, grazie al sostegno di Regione Marche e Comune di Ascoli Piceno.

Lunedì 19 agosto è previsto un percorso cittadino dedicato alla storia, agli aneddoti ed ai luoghi dell’oliva ascolana.

Attraverso una semplice camminata, infatti, sarà possibile fare un vero e proprio viaggio nella storia della città di Ascoli e di uno dei suoi prodotti agricoli più importanti: l’oliva.

L’appuntamento con “Salute in cammino per la cultura” prenderà il via alle 21 da Piazza Matteotti (sotto la statua di Cecco d’Ascoli).

La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare inviando un messaggio al numero 3939365509, indicando il proprio nome e cognome entro il 17 agosto.

I dati del progetto “Salute in cammino per la cultura 2024” sono particolarmente positivi. In 7 iniziative sono state registrate 850 presenze con 200 persone che non avevano mai partecipato alle varie camminate organizzate a partire dal 2018.

Lunedì 12 agosto sono state 130 le persone che hanno partecipato a “I templari ad Ascoli” che ha permesso di conoscere la storia dei templari ma anche notizie relative alla loro presenza in città.

All’iniziativa era presente anche il presidente provinciale delle Acli di Ascoli Piceno Claudio Bachetti che ha ribadito l’importanza di simili iniziative anche dal punto di vista educativo e sociale.

da: US Acli Marche