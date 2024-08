Proseguono i lavori nei plessi scolastici di Grottammare in vista del nuovo anno Vari gli edifici interessati dagli interventi

Sono in corso dai primi giorni di agosto i sopralluoghi nei plessi scolastici per valutare la messa in opera di lavori di manutenzione ordinaria in vista della riapertura, fissata a mercoledì 11 settembre. Il valore degli interventi è stimato in circa 30.000 € di lavori.

Tali opere andranno ad aggiungersi a quelle straordinarie già in corso per migliorare la qualità degli stabili e il benessere degli ambienti educativi, valutate complessivamente 4,5 mln di €.

In linea con i programmi comunali, il primo cantiere in chiusura è il plesso di via Marche, che sarà riconsegnato a breve con il massimo indice di sicurezza sismica per quanto riguarda un edificio pubblico. Qui, gli uffici comunali hanno disposto la sanificazione e la pulizia post cantiere, dopo la quale verranno riposizionati gli arredi per accogliere le scolaresche che l’anno scorso erano state temporaneamente ospitate nell’edificio pubblico di via Firenze. Quest’ultimo proseguirà la sua funzione di plesso provvisorio per alcune classi di via Alighieri, dove è imminente l’avvio di un nuovo importante cantiere.

Il sindaco Alessandro Rocchi accoglie con soddisfazione l’esito dell’operazione nel quartiere Ischia I: “Tutto è andato come previsto: l’11 settembre i bambini rientreranno nella scuola di via Marche. Il nostro ringraziamento va alle maestranze dell’impresa GIPI srl di Afragola e al direttore dei lavori ing. Roberto Becchi che sono riusciti a far funzionare quanto avevamo pianificato”.

Approfittando della presenza del cantiere, l’intervento in chiusura in via Marche (circa 1 mln di €) verrà completato con una serie di migliorie extra agli ambienti della mensa e di servizio, per la quale il Comune ha destinato ulteriori 80mila € di fondi di bilancio.

Per questo motivo, il giardino della scuola Ischia I non sarà utilizzabile nelle prime tre settimane di lezione e il servizio di refezione inizierà il 7 ottobre, come già comunicato.

A Grottammare, dunque, la cantieristica riguardante le fasce più giovani della popolazione non si ferma, con interventi già avviati del valore complessivo di 4,5 milioni di €. Nel dettaglio:

– edificio scolastico via Alighieri:

ampliamento refettorio a 110 posti + cucina centralizzata (valore 688.800 €, coperto da fondi PNRR) opera in corso; riduzione del rischio sismico ed efficientamento energetico (800.000 €, fondi ministeriali ex Pnrr), opera in partenza;

– edificio scolastico via Marche:

1.sistemazione mensa, locali di servizio e rete informatica (80mila €, fondi comunali);

riduzione del rischio sismico ed efficientamento energetico (valore 975.726,98 €, di cui 625.726,98 € di fondi ministeriali e 350.000 € con accensione di mutuo), cantiere in chiusura;

– edificio scolastico via Toscanini: nuovo refettorio da 150 posti (valore 792.000 €, coperto da fondi PNRR), opera in corso;

– area via Salvo D’Acquisto: nuovo asilo nido da 50 posti (valore 1.152.000 €, coperto da fondi PNRR), opera in corso.