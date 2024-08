Nasce a Monteprandone l’ASD Cento Calci "Nasce dalla volontà di creare un luogo dove i bambini possano scoprire e coltivare la loro passione per il calcio"

108 Letture Sport

Nel cuore del nostro paese è nata una nuova Associazione Sportiva Dilettantistica Cento Calci che si prefigge un obiettivo ambizioso e nobile: rendere il calcio accessibile a tutti, promuovendo al contempo valori come la passione per lo sport, l’inclusività e l’amicizia.

La nuova ASD Cento Calci, si distingue dalle altre realtà sportive locali per un approccio innovativo e inclusivo. Non si tratta solo di insegnare le basi del calcio, ma di creare un ambiente dove ogni bambino, indipendentemente dal livello di abilità o dalla condizione sociale, possa sentirsi parte di una grande famiglia. La filosofia alla base di questo progetto è semplice ma potente: il calcio è per tutti.

Alla guida di questa iniziativa c’è un team di allenatori qualificati e animati da una passione autentica per il calcio. Ogni allenamento è pensato per essere un momento di crescita, non solo sportiva ma anche personale. I bambini imparano a giocare a calcio divertendosi, ma soprattutto apprendono il valore della collaborazione, del rispetto reciproco e dell’importanza di fare squadra, sia in campo che fuori.

“La nostra ASD Cento Calci nasce dalla volontà di creare un luogo dove i bambini possano scoprire e coltivare la loro passione per il calcio, senza pressioni, ma con tanto entusiasmo – afferma il presidente dell’associazione Adriano Scarpetti – vogliamo che ogni bambino si senta accolto e supportato, e che possa sviluppare non solo le sue abilità sportive, ma anche fare nuove amicizie e imparare valori importanti per la vita.”

Oltre alle classiche attività calcistiche, la nuova ASD Cento Calci organizza eventi e giornate dedicate alla socializzazione, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra i giovani atleti e le loro famiglie. L’idea è quella di creare una comunità coesa, dove lo sport diventa un mezzo per costruire relazioni positive e durature.

La risposta della comunità è stata finora entusiasta, con numerose famiglie che hanno già iscritto i propri figli ai corsi di calcio. Il messaggio della Cento Calci ASD è chiaro: il calcio non è solo un gioco, ma un’occasione per crescere insieme, imparare e condividere la passione per uno sport che unisce e ispira.

In un’epoca in cui lo sport viene spesso associato a competizione e risultati, questa nuova realtà dimostra che esiste un modo diverso di vivere il calcio, dove la vera vittoria è l’inclusione, la crescita personale e, soprattutto, l’amicizia.

L’associazione è stata presentata ufficialmente ieri pomeriggio mercoledì, 21 agosto 2024, al Campo Sportivo Comunale “Vincenzo Nicolai” di Centobuchi (AP) alla presenza dei dirigenti della neonata società sportiva, degli allenatori e di alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale: il vicesindaco Christian Ficcadenti, l’assessore Maurizio Maurizi e il Presidente del Consiglio comunale Marco Ciabattoni.

Per informazioni e iscrizioni: 3294347202- 3421778299-3493026913