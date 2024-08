Al via la sesta edizione del microfestival “Grano nostro Pane nostro” In programma domenica 25 agosto a Montedinove e domenica 1° settembre a Montalto delle Marche

106 Letture Cultura e Spettacoli

Si svolgerà a Montedinove il 25 agosto e a Montalto delle Marche il 1 settembre il microfestival dedicato al pane “Grano nostro Pane nostro”. Tema dell’edizione 2024 è “Comunità in fermento”.

“Grano nostro Pane nostro” è un’iniziativa intorno al pane giunta ormai alla sesta edizione e promossa da “Luoghi Comuni ODV”, “Rocca Madre Coop di Comunità”, con i Comuni di Montedinove e Montalto delle Marche, realizzata grazie al contributo di Fondazione Carisap e con il patrocinio della Regione Marche.

Due domeniche da trascorrere quindi in due comuni della Valle dell’Aso per parlare, discutere, scoprire, appassionarsi al mondo del pane e per farlo nei modi più disparati: da esperienze con importanti chef a imperdibili incontri con storici del cibo, da approfondimenti sulla Valdaso a laboratori per adulti e bambini, dal teatro e musica a passeggiate alla scoperta del territorio e dei Mulini storici della zona.

Prima tappa sarà quella di Montedinove, nella centralissima Piazza Cino Del Duca, dalle ore 17 di domenica 25 agosto. E tutte le iniziative in programma quel giorno saranno legate al macro tema “Comunità in fermento. Dalla civiltà del pane a una nuova cultura alimentare”.

Si inizierà alle ore 17 con “Saper leggere le etichette alimentari: regole e inganni”, laboratorio con Maria Teresa Paci e Stefania Grando, per poi proseguire alle ore 18:15 con “Cibo di Classe? Scambi (in)consapevoli di gusti e ricette tra “signori” e “villani”. Si tratterà di una conversazione con Massimo Montanari, storico dell’alimentazione, nonché uno fra i più importanti esperti di storia del cibo a livello nazionale e internazionale, insieme a Tommaso Lucchetti, docente di Immagine del cibo dell’Università di Parma, la chef Lucia Tellone e un gruppo di laureati dell’Università di Parma che si confronteranno con gli illustri ospiti. Interverranno inoltre Antonio Del Duca, sindaco di Montedinove, e Daniel Matricardi, sindaco di Montalto delle Marche a proposito di “Agricoltura, cibo e progetti per la Valdaso”. Ma non è finita qui perché, dalle ore 17:30 alle 20, l’archeologa Tiziana Capriotti condurrà il laboratorio aperto a tutti “Facciamo insieme il pane dei Piceni”. E, a seguire, alle ore 20 è previsto il Concerto del coro aequales “Les Bohémiennes” diretto da Manuela Cosenza Liberati, mentre dalle ore 21 ci sarà una degustazione di piatti della tradizione con ingredienti locali bio.

Domenica 1° settembre il microfestival si sposterà a Montalto delle Marche, dove ci si confronterà e si faranno esperienze a proposito di “Comunità in fermento. Luoghi e parole del pane”. Si partirà alle ore 16:30 dal Mulino di Sisto V in zona Valdaso, per passeggiare lungo il fiume Aso tra i mulini storici di Montalto – appunto – e Montedinove, accompagnati dall’archeologa Tiziana Capriotti e dalla guida ambientale Stefano Properzi. Ci si sposterà poi alla Terrazza Belvedere di Palazzo Paradisi nel centro storico di Montalto delle Marche dove, alle ore 18:30, ci aspetterà “Mondo Pane”, un racconto teatrale in musica con Francesca Camilla D’Amico e Sebastian Giovannucci, tra storie antenate e storie attuali per interrogarci sul “pane-mondo” del futuro. Per finire: dalle ore 20 una degustazione di piatti della tradizione con ingredienti locali bio.

Gli eventi saranno sempre gratuiti e aperti a tutti. Per le degustazioni di entrambe le domeniche sarà invece necessaria la prenotazione ai seguenti numeri: 3204395338; 3498329661.