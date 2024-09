Ultimo appuntamento a San Benedetto con la rassegna “Il coraggio di essere liberi” Giovedì 5 settembre Federico Fornaro presenterà il libro "Giacomo Matteotti. L'Italia migliore"

Giovedì 5 settembre alle 21:30 presso la Palazzina Azzurra si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna “Il coraggio di essere liberi,” dedicata a Giacomo Matteotti in occasione del centenario dal suo assassinio. L’evento, organizzato dall’associazione “I luoghi della scrittura” e introdotto dal presidente Mimmo Minuto, vedrà la partecipazione di Federico Fornaro, autore del libro “Giacomo Matteotti. L’Italia migliore.” Fornaro dialogherà con Giorgio Mancini.

Federico Fornaro, saggista e politico, è noto per la sua attività di ricerca e per i suoi studi sulla storia italiana. È stato presidente dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea “Carlo Gilardenghi” e ha pubblicato numerosi libri di storia e politica, tra cui “Giuseppe Saragat” (2003), “L’anomalia riformista” (2008), e “Il collasso di una democrazia” (2022)

Il suo ultimo libro, “Giacomo Matteotti. L’Italia migliore,” pubblicato da Bollati Boringhieri, è una biografia completa che va oltre la classica celebrazione di Matteotti come martire. Fornaro esplora il pensiero e la statura morale di Matteotti, analizzando come il politico socialista sia diventato un simbolo dell’opposizione al fascismo, e sottolinea come la sua memoria sia stata spesso ridotta al solo evento del suo assassinio. Il libro offre un ritratto a tutto tondo di Matteotti, illustrando il suo riformismo intransigente e la sua visione di una società più giusta e libera. L’ingresso all’evento è libero.