Tremendo impatto tra un trattore e un’automobile a Montefiore dell’Aso Intervenuta l'eliambulanza per trasportare in ospedale la conducente della vettura

Momenti di apprensione a Montefiore dell’Aso per l’incidente stradale avvenuto nella giornata di mercoledì 11 settembre in contrada Aso.

Intorno alle ore 12.30, un trattore e un’automobile si sono scontrati secondo una dinamica tutt’ora in fase di ricostruzione. La violenza dell’impatto è stata tale che il mezzo agricolo ha parzialmente sfondato l’abitacolo della vettura.

La donna al volante dell’auto è stata estratta dalle lamiere, non senza difficoltà, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco provenienti dai comandi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, che sono dovuti ricorrere all’utilizzo di un’autogru per sollevare il trattore. I sanitari del 118 hanno poi disposto il trasferimento in eliambulanza della conducente all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.