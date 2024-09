Imbarcazione affonda al largo di San Benedetto, morto un pescatore di 60 anni Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente che ha portato al decesso di Tommaso Fioravanti

Un marinaio di 60 anni ha perso la vita nelle prime ore della mattinata di mercoledì 25 settembre a seguito di un incidente avvenuto al largo di San Benedetto del Tronto.

La vittima è Tommaso Fioravanti, di Martinsicuro. Parte dell’equipaggio della lampara “Brivido”, poco prima delle ore 5.00 era al lavoro a circa 30 miglia dalla costa: all’improvviso, la piccola barca (un battello di supporto all’imbarcazione più grande) su cui si trovava insieme a un altro marittimo è affondata per cause non ancora accertate.

Soccorso dapprima dai suoi colleghi e poi dai sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme alla Guardia Costiera, per Fioravanti non c’è stato purtroppo nulla da fare. In corso le indagini finalizzate a chiarire l’esatta dinamica del tragico fatto.