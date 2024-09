Prende il via la 4° edizione del Festival Letterario “Riviera delle Palme” Venerdì 27 settembre, a San Benedetto, il prof. Stefano Conti presenterà il suo libro "L'equazione perfetta"

89 Letture Cultura e Spettacoli

Venerdì 27 settembre, alle ore 17,30, primo evento per il Festival Letterario Riviera delle Palme curato dalla Omnibus Omnes OdV, con il Prof. Stefano Conti e “L’equazione perfetta”. La location del Festival è la sala della Biblioteca Comunale Lesca di San Benedetto, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e del Patto per la Lettura, e il patrocinio del Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite di Bruxelles, grazie alle tematiche sociali e culturali attualissime incentrate sugli Obiettivi Sostenibili ONU e l’Agenda 2030.

Il primo incontro, all’insegna dell’Obiettivo Sostenibile 4 Istruzione di Qualità, vedrà Stefano Conti, storico, scrittore e professore di Storia Romana all’Università di Siena, presentare la sua ultima opera “L’equazione perfetta”, un romanzo dove i generi letterari si compenetrano, in un mix entusiasmante di giallo e storia, suspense e mistero. Si tratterà di una performance unica che mescola incontro culturale e spettacolo teatrale, arricchita da musiche suggestive, foto evocative, video e filmati. Interverranno, con l’interpretazione di alcuni brani, le attrici teatrali Sonia Muci e Serena Bernini.

Afferma il prof. Stefano Conti: “I presenti saranno condotti in una sorta di viaggio nello spazio e nel tempo, in una narrazione che intreccia abilmente fatti storici e vicende romanzate. L’incontro letterario invita i presenti a esplorare gli antichi segreti e i misteri irrisolti che hanno affascinato generazioni di appassionati di storia e di enigmi. Un percorso affascinante e coinvolgente che dal faraone eretico Akhenaton, il visionario sovrano dell’antico Egitto, si snoda attraverso epoche e luoghi diversi fino alla porta del diavolo, la fontana Angelica e altri luoghi iconici di Torino, la città magica per eccellenza”.

Quello del 27 settembre è il primo dei dieci incontri della quarta edizione del Festival Letterario Riviera delle Palme, che è organizzato dalla Omnibus Omnes Organizzazione di Volontariato di San Benedetto del Tronto. La Omnibus Omnes sta portando avanti le tematiche degli Obiettivi Sostenibili ONU sia nel Festival, sia nel Premio Letterario Internazionale Charles Dickens, sia nel Concorso per gli Obiettivi Sostenibili ONU nelle scuole del territorio.