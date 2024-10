Trovato senza vita il cercatore di funghi disperso ad Arquata del Tronto L'uomo, un 65enne di Folignano, aveva fatto perdere le proprie tracce nel pomeriggio di martedì 1° ottobre

Si sono purtroppo concluse tragicamente le ricerche del cercatore di funghi di cui si erano perse le tracce ad Arquata del Tronto, nei pressi della frazione di Colle.

L’uomo, un 65enne di Folignano, si era recato sul posto nel pomeriggio di martedì 1° ottobre in compagnia del fratello, dal quale si era poi separato temporaneamente per cercare funghi in aree diverse. È stato proprio il familiare a dare l’allarme non vedendolo fare ritorno.

Le ricerche sono state portate avanti per diverse ore da una squadra mista composta da Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, personale del Soccorso Alpino e da due persone del luogo particolarmente esperte della zona.

Il corpo senza vita del 65enne è poi stato rinvenuto alle prime luci dell’alba grazie all’utilizzo di un drone del nucleo Sapr (Sistemi a Pilotaggio Remoto). Il recupero del cadavere è stato infine completato nel corso della mattinata di mercoledì dall’elicottero Drago 156, messo a disposizione dal reparto volo di Roma.