Coppia di anziani rapinata in casa a Maltignano Indagini in corso da parte dei Carabinieri per risalire all'identità dei responsabili

Attimi di paura a Maltignano nella tarda serata di mercoledì 9 ottobre per via della rapina che ha visto coinvolta una coppia di anziani del posto.

Due malviventi a volto coperto hanno infatti fatto irruzione nella loro abitazione, minacciandoli con una pistola. I rapinatori non hanno esitato a colpire ripetutamente al volto il padrone di casa, 91 anni, spingendolo infine a rivelare l’ubicazione di una cassaforte presente in casa.

Dopo aver messo le mani su circa 3.000 euro, i due uomini sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. Per entrambe le vittime si è poi reso necessario il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri.