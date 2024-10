Grottammare: pronta una stagione di cultura, sport e spettacolo Niccolò Fabi, Alberto Bertoli e i campioni della marcia aprono l’autunno di Grottammare

Varata la stagione autunno-inverno 2024-2025 di Grottammare: eventi culturali, sportivi e di intrattenimento, pensati per coinvolgere diverse fasce di pubblico, caratterizzano la programmazione che prenderà il via il prossimo week-end.

Il cartellone s’inaugura sabato 19 ottobre, con il concerto di Alberto Bertoli al Teatro delle Energie, mentre domenica 20 il Lungomare della Repubblica tornerà a fare da sfondo ai Campionati Italiani di marcia, un evento sportivo di rilievo nazionale che da anni convoglia in città i campioni attuali e le promesse dell’atletica leggera.

Di queste prime settimane, l’appuntamento musicale con Niccolò Fabi, che sarà al Teatro delle Energie il 25 novembre con il suo “Discoverland” (prevendite in corso su Vivaticket).

Anche Halloween non passerà inosservato: con “A Wild Halloween“, promette un pomeriggio da brividi in piazza Fazzini con esibizioni di magia e giochi per bambini (31 ottobre, dalle 16). Spettacolo e intrattenimento proseguiranno al Teatro delle Energie con “Grottammare Dance”, dove è prevista la partecipazione di Luisa Corna (9 novembre).

Le rassegne culturali che si svolgeranno presso l’Ospitale Casa delle Associazioni accompagneranno il pubblico per diversi mesi, a partire da qui fino a giugno 2025, con gli incontri letterari di “Librarsi” (dal 27 ottobre, a cura dell’associazione Lido degli Aranci) e gli approfondimenti proposti dagli studiosi de “I conti con la storia” (dal 17 novembre). Lunga anche la programmazione del Teatro delle Energie che si dividerà tra le stagioni “Energie Vive” (8 date, dal 23 novembre fino al 12 aprile) e “Scene d’Artista” (dal 2025).

Una Festa di Natale in piazza Fazzini aprirà l’8 dicembre il periodo natalizio, durante il quale tornerà al Palaspiaggia Ischia il tradizionale presepe statico marinaro (dal 12 dicembre), mentre il cartellone degli eventi includerà canti in piazza Carducci, spettacoli per famiglie per la nuova edizione di Natale al Teatro (1,15 e 26 dicembre), il Gran Concerto di Natale del 26 dicembre, le rappresentazioni del Presepe vivente (26 dicembre, 1 e 6 gennaio), per concludere con le Befane il 5 gennaio (Piazza San Pio V).

La stagione grottammarese proseguirà nel 2025 con gli appuntamenti cinematografici della XXX stagione culturale dell’associazione Blow Up e il Carnevale dei Bambini a fine febbraio.

“Anche l’autunno grottammarese si distingue per un fitto calendario di eventi, tutti di pari importanza, pensati per soddisfare esigenze di pubblico diverse – dichiarano l’assessore alla Crescita culturale e Turismo, Lorenzo Rossi, e la consigliera delegata alle Iniziative culturali Rossella Moscardelli –. Nel calendario si alternano spettacolo, approfondimento culturale e arte, contribuendo a rendere Grottammare una città che vive la sua dimensione culturale non solo d’estate, quando l’offerta è numericamente più ricca, ma anche in periodi che potrebbero essere considerati meno vivaci, dimostrando come la città mantenga una vivace proposta culturale lungo tutto l’anno, ben oltre la stagione turistica”.

Collaborano alla programmazione, coordinata da Comune di Grottammare e Amat: Blow Up, Club Ischia Cultura e Sport, Artistic Picenum, Centro Marcia Solestà, Lido degli Aranci, Tj Production, Libreria Nave Cervo, Profili Artistici, Associazione Scintille, Running Riviera delle Palme, Proscenio Teatro, Agesci Gruppo Scout Grottammare 1, Spazio Ludico, Fondazione Antonio Locatelli, Corale Sisto V, Presepe Vivente Grottammare, Compagnia dei Folli.