Nasconde in casa quasi un etto di cocaina, 22enne in manette a San Benedetto Scattati per lui gli arresti domiciliari

I Carabinieri di San Benedetto del Tronto, nell’ambito dei controlli sul territorio svolti nella serata di martedì 22 ottobre, hanno tratto in arresto un 22enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane, di origini albanesi e residente in Liguria, sebbene stanziatosi da tempo nel Piceno, stava percorrendo in bici via del Mare quando è stato notato da una pattuglia. Alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato invano di far perdere le proprie tracce, venendo bloccato in via del Cacciatore dopo un breve inseguimento.

Durante la fuga, il 22enne ha cercato di sbarazzarsi di un contenitore di plastica di colore giallo, all’interno del quale i militari hanno poi rinvenuto alcuni involucri con della cocaina. Le forze dell’ordine hanno quindi eseguito un’attenta perquisizione della sua abitazione, scoprendo alcuni barattoli di vetro nascosti nella cappa del camino e parzialmente sotterrati in un’aiuola. In totale, sono stati trovati e sequestrati quasi 100 grammi di cocaina, rinvenuti insieme a circa 900 euro in contanti. Il giovane si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.