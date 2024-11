Serie di furti in alcune attività del Piceno, quattro gli arresti I fatti risalgono al periodo compreso tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024

Quattro le persone tratte in arresto dalla Polizia di Stato di Ascoli in relazione a una serie di furti commessi nei mesi scorsi in diverse località del Piceno.

I reati risalgono al periodo compreso tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024: in questo lasso di tempo, un gruppo di malviventi si era introdotto di notte in alcuni parrucchieri e cartolibrerie situati sia ad Ascoli Piceno che nel territorio provinciale, dove avevano messo a segno colpi per migliaia di euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ascoli, sono valse a identificare quattro componenti del sodalizio criminale: si tratta di tre uomini e una donna, tutti italiani di circa 40 anni d’età residenti a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano. Rintracciati presso le loro abitazioni dalla Polizia nelle prime ore della mattinata di lunedì 4 novembre, per tre di loro si sono aperte le porte del carcere, mentre uno dovrà invece rispettare l’obbligo quotidiano di firma.