Tutto pronto a Grottammare per la nuova edizione della rassegna “I conti con la storia” Otto gli incontri che avranno luogo all'Ospitale dal 17 novembre all'11 maggio

La storia torna protagonista a Grottammare: una nuova edizione de I conti con la storia è pronta a far luce sugli eventi cruciali del Novecento e le loro implicazioni attuali. Il calendario curato dallo storico Costantino Di Sante propone otto incontri tematici dal 17 novembre all’11 maggio 2025.

L’apertura è affidata all’appuntamento dal titolo “Gli Stati Uniti d’America e le nuove sfide globali” che, domenica prossima, porterà a Grottammare alta lo storico italiano di fama internazionale prof. Mario Del Pero.

Nei successivi incontri, si affronteranno temi come le origini della destra italiana (1 dicembre), l’eredità di Giacomo Matteotti (23 febbraio), la gestione della sessualità in epoca fascista (7 marzo), la questione coloniale (16 marzo), i movimenti politici (30 marzo), Mussolini e la guerra civile (13 aprile) per chiudere sul mistero del caso Moro (11 maggio).

Gli incontri si terranno all’Ospitale (Sala multimediale – via Palmaroli, 13), con inizio alle ore 18. La partecipazione è gratuita.

La giovane rassegna dedicata all’approfondimento storico si è subito affermata per la levatura dei protagonisti e per gli stringenti collegamenti con l’attualità dei contenuti proposti. “Nata come una piccola rassegna ambiziosa di parlare al presente e nel presente del nostro passato – sottolinea l’assessore alla Crescita culturale, Lorenzo Rossi – I conti con la storia è arrivata alla sua quarta edizione crescendo negli appuntamenti e nello spettro dei temi trattati. Ho riscontrato tra gli appassionati attesa per un calendario che sempre più si sta ritagliando uno spazio autorevole a livello interregionale nel suo campo d’interesse.”

“I conti con la storia” è promossa dalla Città di Grottammare-assessorato alla Crescita culturale, nell’ambito della programmazione culturale del territorio firmata insieme all’Amat. L’organizzazione si avvale del supporto operativo dell’associazione Blow Up e della Libreria Nave Cervo.

MARIO DEL PERO è uno storico italiano di fama internazionale e professore di Storia Internazionale a Sciences Po, Parigi, esperto di relazioni transatlantiche e politica estera statunitense. Con una carriera che include insegnamenti all’Università di Bologna, New York University e Columbia University, Del Pero è uno dei principali studiosi delle dinamiche della politica estera americana nel XX e XXI secolo.

Del Pero è noto per il suo approccio multidisciplinare e critico allo studio della politica estera americana, che integra elementi di storia politica, culturale e ideologica. Le sue ricerche si concentrano sulla Guerra Fredda, sulle relazioni tra Europa e Stati Uniti e sull’impatto della politica estera americana in America Latina e nel Mediterraneo.

Tra le opere più significative di Del Pero spiccano “Libertà e Impero: Gli Stati Uniti e il Mondo, 1776-2006”, una panoramica sull’evoluzione della politica estera americana, e “Era Obama. Dalla speranza del cambiamento all’elezione di Trump”, che esamina le trasformazioni recenti della politica americana. I suoi libri e articoli, pubblicati su riviste internazionali di alto livello, sono considerati fondamentali per chiunque voglia comprendere le complessità della politica estera statunitense e il suo impatto globale

Oltre alla sua attività accademica, Del Pero collabora con importanti testate giornalistiche italiane e internazionali, offrendo analisi approfondite e prospettive originali sui principali eventi della politica estera. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e borse di studio per le sue ricerche, che lo hanno reso una delle voci autorevoli in Italia e in Europa nel campo della storia delle relazioni internazionali.