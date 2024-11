Anche il Lions Club di San Benedetto del Tronto partecipa alla Colletta Alimentare 2024 I volontari presteranno servizio sabato 16 novembre a Grottammare, presso il Conad del centro commerciale L'Orologio

Il Lions Club di San Benedetto del Tronto parteciperà, sabato 16 novembre, alla ventottesima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

“La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare – ricorda Gianni Massimo Balloni, Presidente del Lions Club sambenedettese – è un evento di solidarietà al quale i Lions partecipano da sempre e da due anni collaborano in modo ufficiale. Lo spirito di servizio che questa giornata incarna è in linea con i valori Lions e siamo certi del risultato positivo, sotto il profilo delle derrate raccolte e della sensibilizzazione della società civile sul problema della povertà, nel rispetto dei valori della condivisione, della gratuità e della carità”.

In più di 11.000 supermercati in tutta Italia, oltre 150.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno all’acquisto di prodotti a lunga conservazione come olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro, tonno, carne in scatola e alimenti per l’infanzia.

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a oltre 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco alimentare, come mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, che sostengono oltre 1.790.000 persone.

Nelle Marche, i volontari saranno più di 5.000 volontari in 390 supermercati.

Gli alimenti raccolti in regione saranno distribuiti a oltre 290 enti partner – mense per i poveri, case-famiglia, centri di ascolto e unità di strada – per sostenere più di 43.000 persone in difficoltà.

I volontari del Lions Club di San Benedetto del Tronto presteranno il loro servizio presso il supermercato Conad del Centro Commerciale L’Orologio di Grottammare.