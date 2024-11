“Peter Pan” in scena domenica 1° dicembre al teatro Concordia di San Benedetto Primo appuntamento stagionale con la rassegna "Domenica in famiglia"

Primo appuntamento domenica 1 dicembre per Domenica in famiglia, programma di tre titoli domenicali dedicati ai più piccoli realizzato da Comune e AMAT con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto. In scena Factory Compagnia Transadriatica con Peter Pan.

Interpretano Peter Pan – spettacolo scritto e diretto da Tonio De Nitto con la collaborazione drammaturgica di Riccardo Spagnulo, che ci vuol ricordare che, da grandi, non bisogna dimenticare di essere stati bambini – gli attori Francesca De Pasquale, Antonio Guadalupi, Luca Pastore e Benedetta Pati. Le musiche sono di Paolo Coletta, le coreografie di Barbara Toma.

Peter Pan rappresenta l’inseguire il tempo che sfugge al nostro richiamo, la ricerca delle esperienze che ci fanno diventare grandi senza volerlo e troppo presto. Neverland, l’Isoladelmaipiù, è il posto dove vanno a finire le cose dimenticate dai grandi, ma che forse è nella testa di ogni bambino. È qui che Wendy riesce a trovare la giusta distanza con il suo essere bambina, che sente il desiderio di crescere, di abbandonare l’isola senza tagliare il legame con la propria infanzia: una finestra che chiudiamo diventando grandi e che, invece, dovremmo tenere aperta, in contatto con la nostra realtà e il nostro essere adulti.

I biglietti (posto unico numerato a 8 euro con ridotto fino a 14 anni a 4 euro) sono in vendita alla biglietteria del Concordia aperta il pomeriggio di spettacolo dalle 15.30, nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e online su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Informazioni Biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246, solo negli orari di apertura), Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794438 – 0735/794587, www.comunesbt.it; AMAT ad Ancona, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net.

Inizio ore 16.30