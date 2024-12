“Per lei, nel giorno del suo compleanno” in scena a Grottammare Sabato 21 dicembre, ore 21.00, al teatro delle Energie

“Per lei, nel giorno del suo compleanno” scritto e diretto da Francesco Bianchi e interpretato da Simone Tangolo e Valeria Impagliazzo è in scena sabato 21 dicembre al Teatro delle Energie di Grottammare, nuovo appuntamento di Energie Vive proposta da Comune di Grottammare e Associazione Profili Artistici con AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche.

Una camera da letto, un Uomo e una Donna. Uno squadrone di soldati irrompe e incita l’Uomo alla guerra. Un assalto pacifico o un sogno che sancisce l’inizio di un viaggio. Qual è la meta? Per lei, nel giorno del suo compleanno, un progetto Sea Dogs prodotto da Malte, è una struttura a quadri in cui il protagonista, in una folle giornata, compie un viaggio per consegnare un regalo ad una donna. È un ironico e amaro flusso di coscienza, spesso interrotto dall’incontro con altri personaggi che, come lui, sono protagonisti del proprio viaggio. Essi compongono il quadro multiforme e rumoroso della vita che con la sua brutalità crea un profondo senso di vertigine e di tedio.

Prossimi appuntamenti di Energie Vive il 18 gennaio con Roberto Marinelli in scena con “Radio Macbeth”, il 22 febbraio con Jacopo Cinque, Alessio Esposito, Amedeo Monda e Laura Pannia e il Gruppo della Creta in “Beati voi che pensate al successo, noi soli pensiamo alla morte e al sesso”. L’8 marzo Barbara Alesse ed Ernesta Argira interpretano “Una commedia all’Almodovar-La rosa de dos aromas” del messicano Emilio Carballido e il 22 marzo il palco è per Rosetta Martellini, con la musica dal vivo di Michele Scipioni, in “Brokeback Mountain”. Chiusura il 12 aprile con Teatro CAST in “Casa di bambola” di Ibsen.

Biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle 19.30. Info e prevendite AMAT 071/2072439, on line su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Inizio ore 21.