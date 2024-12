Dramma a Grottammare, donna muore travolta da un treno La vittima sarebbe una giovane residente in provincia di Macerata

Una donna ha perso la vita nella mattinata di martedì 24 dicembre presso la stazione ferroviaria di Grottammare, travolta da un Frecciarossa partito da Bari e diretto a Milano.

Il dramma si è consumato intorno alle ore 8.30: da una prima ricostruzione dell’accaduto, non vi sarebbero dubbi sulla natura volontaria del gesto della vittima, che si sarebbe lanciata sotto il treno quando il convoglio era in procinto di transitare in stazione. Il tremendo impatto non le ha lasciato alcuno scampo: si tratterebbe di una 28enne residente nel Maceratese, secondo i documenti rinvenuti all’interno della sua borsetta.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, rimasta bloccata per ore sulla dorsale adriatica. Prima che la situazione tornasse alla normalità nella tarda mattinata, infatti, moltissimi treni hanno infatti accumulato ritardi significativi.