Incendio nei dintorni di Ascoli Piceno, sul posto i Vigili del Fuoco A fuoco vegetazione e sterpaglie

Sono ben quindici gli equipaggi dei Vigili del Fuoco che, sin dalla tarda mattinata di lunedì 30 dicembre, sono intervenuti nei dintorni di Ascoli, tra Monterocco e la frazione Curti di Venarotta, a causa di un incendio di vaste proporzioni.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno: interessate dalle fiamme sia sterpaglie che piccole porzioni alberate. Sette i mezzi impiegati dai soccorritori per impedire che l’incendio si propaghi ulteriormente, mettendo così in pericolo due abitazioni situate in zona. Vista l’area particolarmente impervia è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Drago 164, messo a disposizione dal reparto volo di Pescara.