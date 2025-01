Grottammare, contributi per imprese e privati vittime dell’alluvione del 18 settembre I fondi sono stati stanziati dalla Regione Marche

La Regione Marche ha avviato le procedure per l’erogazione dei contributi destinati a privati e imprese danneggiati dall’alluvione del 2024, come previsto dall’ordinanza n. 1105 del 18 ottobre 2024, riguardante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche”.

Per quanto riguarda i privati, la trasmissione delle istanze alla Regione avviene per il tramite del Comune, mentre le imprese possono procedere direttamente utilizzando una apposita piattaforma regionale.

Nello specifico:

• Privati – I nuclei familiari la cui abitazione principale ha subito danni possono richiedere un contributo fino a 5.000 €. Le domande devono essere presentate al Comune, compilando la scheda “B1” disponibile sul sito istituzionale. Le richieste devono pervenire entro il 19 gennaio, tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.grottammare.protocollo@emarche.it o consegnate a mano al personale dell’ufficio Protocollo, al piano terra della sede municipale in via Marconi, 50.

• Imprese – Le attività economiche e produttive danneggiate possono richiedere un contributo fino a 20.000 €. Le domande devono essere presentate compilando la scheda “C1” e utilizzando la piattaforma regionale “ALLUVIONE 2024” per la trasmissione diretta, entro il 24 gennaio. Per accedere alla piattaforma, è necessario utilizzare le credenziali SPID.

Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica necessaria: https://www.comune.grottammare.ap.it/novita/al-via-le-richieste-per-le-prime-misure-economiche-a-sostegno-di-privati-e-imprese-danneggiati-dallalluvione-2024/.