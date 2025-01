Prosegue la stagione del teatro delle Energie di Grottammare Prossimo spettacolo in programma "Radio Macbeth" sabato 18 gennaio

Sabato 18 gennaio al Teatro delle Energie di Grottammare Roberto Marinelli è protagonista di “Radio Macbeth”, Lo spettacolo prodotto da ServomutoTeatro per la drammaturgia e regia di Michele Segreto, con i costumi di Alessandra Faienza e le registrazioni di Alice Redini, è il primo appuntamento del nuovo anno della rassegna Energie Vive proposta da Comune e Profili Artistici con AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche.

Tra il 1941 e il 1943 George Orwell non ha ancora scritto nessuno dei suoi romanzi più famosi. Da giornalista e critico, lavora per la BBC alla creazione di programmi radiofonici di propaganda. I programmi sono di natura culturale e indirizzati alle colonie inglesi dell’India, dove Orwell è nato, a rimarcare la superiorità della civiltà e della letteratura anglosassone nei confronti del resto del mondo. Mentre parla alla radio i soldati indiani, forniti in massa all’esercito inglese, muoiono a migliaia sui campi di battaglia.

Il 17 ottobre del 1943 Orwell analizza trama e struttura del Macbeth di William Shakespeare, che considera, senza mezzi termini, l’opera perfetta. Nel villain shakespeariano ricerca le debolezze dell’uomo comune e ne subisce il fascino ravvisandone “una specie di primitiva versione medievale del moderno dittatore fascista”. Poche settimane dopo, senza preavviso, Orwell si dimette dalla BBC. Cosa lo spinge a farlo? La sua ultima trasmissione radiofonica c’entra qualcosa? Cosa gli hanno sussurrato le pagine del Macbeth, quale profezia gli hanno presentato le Streghe?

Prossimi appuntamenti di Energie Vive il 22 febbraio con Jacopo Cinque, Alessio Esposito, Amedeo Monda e Laura Pannia e il Gruppo della Creta in “Beati voi che pensate al successo, noi soli pensiamo alla morte e al sesso”. L’8 marzo Barbara Alesse ed Ernesta Argira interpretano “Una commedia all’Almodovar-La rosa de dos aromas” del messicano Emilio Carballido e il 22 marzo il palco è per Rosetta Martellini che, con Michele Scipioni, propone “Brokeback Mountain”. Chiusura il 12 aprile con Teatro CAST in “Casa di bambola” di Ibsen.

Biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle 19.30. Info e prevendite AMAT 071/2072439, on line su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Inizio ore 21.