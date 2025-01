Incendio a Montefiore dell’Aso, intervengono i Vigili del Fuoco In fiamme un forno a legna e una legnaia

Nella giornata di venerdì 17 gennaio i Vigili del Fuoco di San Benedetto sono intervenuti a Montefiore dell’Aso per l’incendio scaturito da un forno a legna.

I mezzi di soccorso sono arrivati poco prima delle ore 13.00 in contrada San Giovanni, dove le fiamme si erano rapidamente propagate a una legnaia e alle coperture in legno di entrambe le strutture. Dopo aver spento il rogo con l’utilizzo del liquido schiumogeno, i pompieri hanno provveduto a rimuovere la tettoia e a smassare i materiali andati a fuoco, in modo tale da portare a termine la bonifica dell’intera zona.