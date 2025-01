Incidente sull’A-14 tra San Benedetto e Grottammare, due i feriti Coinvolti nell'impatto un'automobile e un tir: intervenuta l'eliambulanza per trasportare un uomo in ospedale

Nel corso della mattinata di lunedì 20 gennaio, un’automobile e un tir sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto lungo l’A-14 nel tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Grottammare.

Per cause non ancora pienamente chiarite, i due veicoli si sono scontrati intorno alle ore 11.30 mentre stavano viaggiando in direzione nord all’interno della galleria Montesecco.

Ad avere la peggio è stata la coppia che viaggiava a bordo della vettura: una donna è stata condotta all’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto, mentre per un uomo è invece stato disposto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Intervenuti sul posto i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Inevitabili i disagi per quanto riguarda il traffico veicolare, bloccato in direzione Ancona successivamente all’incidente, con code fino a 5 chilometri. La circolazione è stata ripristinata intorno alle ore 13.00.