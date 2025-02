A San Benedetto una nuova postazione pubblica di defibrillazione precoce Sarà inaugurata domenica 2 febbraio in piazza Nardone

115 Letture Cronaca

Domenica 2 febbraio sarà una giornata di grande importanza per la comunità di San Benedetto del Tronto con l’inaugurazione di una postazione pubblica di defibrillazione precoce presso la Cattedrale Santa Maria della Marina, situata in Piazza Nardone. L’evento inizierà con la celebrazione della Santa Messa alle ore 9:30 e proseguirà con il taglio del nastro alle 10:30, sancendo simbolicamente l’avvio di questa fondamentale iniziativa per la salute pubblica.

A seguire, presso il Centro Pastorale di Via Pizzi 25, si terrà il convegno dal titolo “Il Cuore della Comunità”, un’occasione di approfondimento e dialogo sulle tematiche della salute e dell’importanza della defibrillazione precoce. Durante il convegno interverranno figure di spicco, tra cui Alberto De Angelis, Presidente dell’U.C.I.D. di Ascoli Piceno, che presenterà il progetto “PicenoCuore”, e Alessandro Speca, Presidente Regionale delle Misericordie, che approfondirà il tema de “La legge del Buon Samaritano”. Concluderà la Dott.ssa Tiziana Principi, Direttore del Dipartimento di Emergenza dell’AST Ascoli Piceno, con un intervento dal titolo “La defibrillazione precoce come cultura essenziale per il cittadino”.

L’iniziativa è promossa da “Piceno Cuore”, in collaborazione con l’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID), il Centro di Formazione Regionale Misericordie delle Marche e la Banca del Piceno. Questo progetto mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di una tempestiva azione in caso di emergenze cardiovascolari, rendendo accessibili dispositivi salvavita come i defibrillatori semiautomatici.

L’evento vedrà inoltre la partecipazione dei volontari delle Misericordie, che effettueranno simulazioni pratiche sull’utilizzo dei defibrillatori, promuovendo l’apprendimento di tecniche di primo soccorso utili per salvare vite. Sarà un momento significativo per consolidare la consapevolezza dell’importanza della prevenzione e della solidarietà all’interno della comunità locale.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare a questa giornata che unisce valori di salute, educazione e condivisione, contribuendo a costruire un territorio più sicuro e preparato.