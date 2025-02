Incontro formativo a Grottammare sul tema “Stupefacenti e sicurezza urbana” Si svolgerà giovedì 6 febbraio

La Sala convegni Kursaal ospiterà giovedì 6 febbraio una giornata di studio dedicata al contrasto e alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti in ambito urbano. L’appuntamento si rivolge agli operatori delle forze dell’ordine e agli addetti ai lavori. L’organizzazione è a cura di Infopol, con il patrocinio della Città di Grottammare.

Al fine di garantire un regolare svolgimento dell’evento, il Comando della Polizia Municipale ha disposto il divieto di sosta con rimozione forzata per la giornata del convegno, dalle ore 7 alle ore 17, nelle seguenti aree:

• Lungomare della Repubblica, tra via Laureati e via Garibaldi (ambo i lati);

• Via Garibaldi, tra via Roma e Lungomare della Repubblica (ambo i lati);

• Via Roma, negli stalli di sosta lato ovest di Piazza Kursaal.

Nel corso della giornata verranno analizzati aspetti legati alla detenzione e alla cessione di droga in contesti urbani, con particolare attenzione al ruolo della Polizia Locale. Saranno illustrate le modalità operative per il contrasto dello spaccio, incluse perquisizioni, ispezioni e interventi con unità cinofile. Prevista anche una sessione dedicata ai reati connessi al Codice della Strada, come la guida sotto effetto di stupefacenti.

La sessione si aprirà alle ore 9 con i saluti del sindaco Alessandro Rocchi e del comandante della Polizia Locale, Stefano Proietti. Seguiranno gli interventi di Giuseppantonio Maggi ed Erika Sala, formatori esperti del Comune di Monza, che affronteranno temi cruciali come gli effetti delle sostanze, le dipendenze e le normative vigenti.

La partecipazione è gratuita. Più informazioni e modalità di iscrizione direttamente al portale www.infopol.biz.