Sintonia tra Ordine e Università per preparare al meglio i nuovi infermieri alle sfide del territorio Soddisfazione reciproca per l'incontro che ha visto protagonisti Mirko Porfiri e Stefano Marcelli

Si è tenuto un incontro istituzionale tra il nuovo presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Ascoli Piceno, Mirko Porfiri, e il direttore del corso di laurea in Infermieristica UNIVPM-sede di Ascoli Piceno Stefano Marcelli. Affrontati diversi temi di grande rilevanza per la professione infermieristica e per il percorso formativo degli studenti. Tra le principali iniziative discusse, la promozione di un meeting (in eventuale sinergia con gli OPI limitrofi) da tenersi prima della seduta di laurea, per incontrare gli studenti del terzo anno, ovvero i futuri neolaureati. L’obiettivo è quello di informarli sul ruolo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, sulle modalità di iscrizione all’Albo e sull’importanza della rappresentanza professionale.

Un altro punto chiave dell’incontro ha riguardato la volontà di organizzare giornate formative e convegni congiunti tra l’Ordine e l’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), al fine di approfondire tematiche di grande interesse per la professione infermieristica, promuovendo il continuo aggiornamento e il confronto tra professionisti e studenti.

Si è inoltre discusso dell’organizzazione di eventi in occasione di due giornate di particolare rilevanza per la comunità infermieristica e per la cittadinanza: il 18 marzo, Giornata Nazionale delle Vittime del COVID, e il 12 maggio, Giornata Internazionale dell’Infermiere. Questi eventi avranno lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore della professione infermieristica e di rendere omaggio all’impegno e al sacrificio degli infermieri nel corso degli anni. Infine, è stato ribadito l’impegno a fornire agli studenti del terzo anno del corso di laurea informazioni utili sugli sbocchi professionali e sulle opportunità formative post-laurea, favorendo un orientamento consapevole e mirato alla costruzione del proprio percorso lavorativo. A tal proposito, gli infermieri hanno esteso l’invito agli studenti a partecipare al terzo Congresso nazionale FNOPI, che si terrà a Rimini dal 20 al 22 marzo 2025. Un’importante occasione di crescita e di aggiornamento professionale, offrendo l’opportunità di confrontarsi con esperti del settore e di approfondire le nuove sfide della professione infermieristica.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ascoli Piceno e il Corso di Laurea in Infermieristica di Ascoli Piceno confermano dunque il loro impegno nel supportare gli studenti e i professionisti del settore, promuovendo iniziative di formazione e aggiornamento per una professione sempre più qualificata e valorizzata.

