Sabato 1° marzo raccolta alimentare a Grottammare Promossa dall'associazione I Care ODV

L’associazione I Care ODV di Grottammare è un’Organizzazione di Volontariato che opera da più di 20 anni in tutto il territorio piceno realizzando tante iniziative culturali e sociali allo scopo di diffondere, attraverso la conoscenza di ciò che ci circonda: la Solidarietà.

Il nostro nome viene dall’esperienza rivoluzionaria della scuola di Barbiana di Don Milani ed è un bellissimo slogan e programma che vuol dire tante cose: “Mi Impegno, Mi prendo Cura…” che per noi ad esempio rappresenta l’attivismo civile e civico nella Cura dei Beni Comuni come la lotta per l’acqua pubblica fatta col referendum di 14 anni fa ed oggi con la battaglia per difendere l’acqua pubblica contro le derive privatistiche dell’ultra-capitalismo o anche la battaglia contro lo stoccaggio del Gas-NO GAS a Porto d’Ascoli.

Uno dei nostri progetti di punta è quello dei Cacciatori di Briciole in cui da 10 anni ogni giorno combattiamo lo spreco alimentare. Raccogliamo cibo buono che altrimenti andrebbe buttato in discarica producendo spazzatura e inquinamento, e con i pacchi alimentari e il vestiario recuperato aiutiamo ogni settimana 70 famiglie ovvero 250 persone.

Sabato prossimo 1 marzo 2025 saremo tutto il giorno presso Spazio Conad (Ex Orologio) in Via Carlo Alberto dalla Chiesa 2 a Grottammare (AP) per effettuare la Raccolta Alimentare in collaborazione con il Banco delle Opere di Carità che ci fornisce abitualmente tutti i mesi i prodotti della europa che doniamo alle famiglie 1 volta al mese.

I prodotti di cui abbiamo più bisogno sono il latte e l’olio, basta anche un solo prodotto per aiutare le nostre 70 famiglie ovvero 250 persone del territorio.

Contro lo spreco alimentare, contro ogni forma di povertà. Sempre dalla parte di chi ha bisogno.