Vigilanza rafforzata alla stazione di Grottammare Si tratta di un'iniziativa unica in tutte le Marche

115 Letture Cronaca

Più sicurezza nella stazione ferroviaria cittadina. A partire dalla fine di febbraio, a Grottammare è attivo un servizio di vigilanza e assistenza ai viaggiatori istituito da Rete Ferroviaria Italiana (RFI-Gruppo FS Italiane) su sollecitazione dell’Amministrazione comunale.

Si tratta di un’iniziativa unica in tutte le Marche, volta a garantire maggiore sicurezza e supporto ai passeggeri.

La presentazione è avvenuta questa mattina, sulla banchina della stazione grottammarese alla presenza del sindaco Alessandro Rocchi e dell’ing. Daniele Presciutti di RFI, affiancati dall’assessore alla Cura del territorio e Sicurezza Bruno Talamonti.

La richiesta di intervento era stata avanzata dal sindaco Alessandro Rocchi, che aveva sollecitato le Ferrovie dello Stato a potenziare la sicurezza nella locale stazione. La decisione di cercare un punto di incontro era maturata in seguito a episodi di grave allarme sociale che avevano destato preoccupazione tra residenti e viaggiatori.

Nella proposta avanzata dal Comune erano state indicate tre possibili soluzioni per affrontare il problema: il rafforzamento della sorveglianza con personale di sicurezza, l’installazione di un sistema di videosorveglianza avanzata e l’affissione di cartelli informativi con numeri di emergenza e indicazioni utili.

La risposta di RFI è stata l’attivazione di un presidio di vigilanza e assistenza, affidata ai professionisti della sicurezza di Securpol, che rappresenta un primo passo concreto per la tutela dei cittadini. Obiettivo nel quale va inquadrato anche l’intervento di ristrutturazione delle facciate e della copertura del Fabbricato viaggiatori: l’opera iniziata a settembre 2024 si concluderà entro l’estate, per un investimento di 565mila €.

Il nuovo servizio risponde a una duplice esigenza: da un lato offrire un punto di riferimento ai viaggiatori, dall’altro fungere da deterrente verso possibili situazioni di rischio o gesti estremi. A livello operativo, prevede la presenza di personale qualificato nella fascia oraria dalle 12 alle 19, sette giorni su sette, garantendo così una copertura continuativa in una delle fasce più frequentate della giornata.

La stazione di Grottammare si distingue come l’unica nelle Marche a disporre di un servizio di vigilanza attivo ogni giorno: “Una risposta rapidissima da parte di RFI – sottolineano Rocchi e Talamonti -, che ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione, nella persona dell’ing. Daniele Presciutti. Per la nostra città è indubbiamente un obiettivo significativo”.