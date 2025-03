Presentato l’evento “Kontamina – Spazi Artigiani” Da venerdì 7 marzo esposizione artistica ad Ascoli Piceno promossa da CNA

In un momento storico in cui l’artigianato, da sempre pilastro del tessuto imprenditoriale del Piceno, fatica a tramandare professionalità, passione e segreti del mestiere alle nuove generazioni, la CNA di Ascoli Piceno sceglie di mettere in mostra tutta la bellezza plasmata dalle sapienti mani dei nostri maestri artigiani.

Nasce così, da un’idea della ceramista e pittrice ascolana Barbara Tomassini condivisa con la presidente Arianna Trillini e la struttura associativa, “Kontamina – spazi artigiani”, l’evento promosso in collaborazione con l’associazione Impara l’arte, la sezione di Ascoli Piceno di Fidapa e il confidi Uni.Co. per valorizzare al meglio le creazioni e le espressioni artigianali del Piceno e dare un nuovo spazio alla radicata vocazione artigiana del nostro territorio, declinata in diversi settori.

Un autentico patrimonio storico, culturale e imprenditoriale, che a partire da venerdì 7 marzo sarà protagonista di un un’esposizione artistica negli spazi del Centro di formazione CNA e di Quitto Bags, all’interno del centro commerciale Boldrin di Ascoli (via Mutilati e invalidi del lavoro, 108), dove gli artigiani CNA Artistico e tradizionale Ascoli Piceno animeranno con le loro opere una mostra visitabile fino a sabato 15 marzo.

IL PROGRAMMA – Come illustrato in conferenza stampa dalla responsabile CNA Artistico e tradizionale e CNA Agroalimentare Caterina Mancini, dalla responsabile CNA Federmoda Ascoli Piceno Irene Cicchiello, dalla responsabile CNA Comitato impresa donna Ascoli Piceno Monia Capriotti e dall’associata Valeria Pizi, i nuovi spazi artigiani, fatti di unicità e saper fare, andranno a “contaminarsi” reciprocamente in un percorso tra arti e mestieri diversi, accomunati da una passione senza tempo per l’artigianato, tra tradizione e innovazione. Si spiega in questo senso la volontà di CNA di ospitare un’intensa due giorni di workshop, dimostrazioni pratiche, presentazioni e dibattiti interamente dedicati alla creatività, da declinare in ambito artistico, agroalimentare, comunicativo, sartoriale e, ovviamente, anche al femminile.

A dare il via a “Kontamina”, alle ore 18 di venerdì 7 marzo, sarà l’inaugurazione della mostra a cura di CNA Artistico e tradizionale Ascoli Piceno, con il taglio ufficiale del nastro di questo nuovo ambizioso progetto targato CNA.

Nella mattinata di sabato 8 marzo, poi, la mostra accoglierà un ciclo di workshop dal titolo “Mani d’arte. Il cuore artigianale della moda”, lasciando spazio alle eccellenze nostrane del fashion. A partire dalle 10,30, con la partecipazione degli studenti del settore moda dell’Iis “Fermi-Sacconi-Cpia” di Ascoli, andranno in scena alcuni laboratori dimostrativi gratuiti dedicati a tecniche sartoriali avanzate (a cura di Valeria Pizi), decorazioni tessili (Cristiano Torricelli) e creazione di occhiali sartoriali (Massimo Annibali).

A seguire, nel pomeriggio, spazio a un secondo ciclo di laboratori e dimostrazioni, questa volta di ambito prettamente artistico. Dalle 17, infatti, i visitatori della mostra potranno prendere parte a un laboratorio di manipolazione dell’argilla e realizzazione di monili (a cura di Monia Vallesi), lavorazione di porcellane liquide colorate (Patrizia Bartolomei), tombolo (Gabriella Tassotti) e lavorazione del rame (Sandro Tanucci).

La prossima settimana, invece, dalle 17 alle 18 di venerdì 14 marzo, gli spazi della mostra ospiteranno un incontro dal titolo “La moda e il significato dell’abito”, promosso in collaborazione con Fidapa e con la partecipazione di Franca Maroni e Maria Cristina Urizar.

I NUOVI DIRETTIVI – Nell’anno che segna in tutta Italia il rinnovo degli organi associativi, anche per l’associazione territoriale di Ascoli Piceno è tempo di guardare alle prossime sfide che attendono il panorama associativo e il tessuto imprenditoriale locale.

Nel segno della creatività, e in vista dell’assemblea provinciale del prossimo 24 maggio, “Kontamina” rappresenterà dunque l’occasione ideale per proseguire nel percorso di rinnovamento intrapreso dalla CNA di Ascoli Piceno già da diverse settimane.

Tra gradite conferme e diversi volti nuovi, tra venerdì 7 e sabato 8 marzo la CNA di Ascoli Piceno ufficializzerà la nomina di 5 nuovi direttivi, che avranno il compito di accompagnare il cammino dei rispettivi unioni e mestieri per i prossimi 4 anni, al fianco della presidenza.

In particolare, nel pomeriggio di venerdì 7 marzo saranno costituiti tre nuovi direttivi provinciali (CNA Artistico e tradizionale, CNA Agroalimentare e CNA Comitato impresa donna), mentre nella mattinata di sabato 8 marzo sarà la volta di CNA Federmoda e CNA Comunicazione.

«Ricostituire unioni e mestieri significa da un lato guardare al passato e ai risultati ottenuti fin qui e, dall’altro, programmare insieme il futuro creando una rete che consenta di sviluppare al meglio la cultura del saper fare – dichiara la presidente CNA Ascoli Piceno Arianna Trillini – I mestieri rappresentano un punto di riferimento fondamentale per l’associazione e i nostri imprenditori, dai quali abbiamo riscontrato una grande adesione per continuare a far parte della famiglia CNA, dove ogni associato può trovare un ambiente ideale per il confronto e la crescita reciproca.

Attraverso “Kontamina”, vogliamo dedicare due giorni all’artigianato per unire le forze e mostrare a tutti ciò di cui siamo capaci, da qui al prossimo quadriennio».

«Sono felice e orgoglioso di questa iniziativa, nata da una delle moltissime idee portate avanti dai nostri artigiani – afferma il direttore Francesco Balloni – Evoluzione e integrazione tra filiere diverse rappresentano due capisaldi del cambiamento che, negli anni, ha caratterizzato il mondo associativo, il cui fulcro continua a essere costituito dal saper fare artigiano.

Nonostante la necessità di ripristinare un’economia ad oggi carente a fronte di consumi altrettanto carenti, abbiamo riscontrato come l’integrazione tra settori porti a ottenere risposte molto positive, aiutando a valorizzare insieme un prodotto che emerge con meticolosità, perizia e passione in ogni fase di lavorazione».

«Siamo grati a CNA per averci reso protagonisti di un progetto che rispecchia appieno i nostri valori – afferma Monia Vallesi in rappresentanza della sezione ascolana di Fidapa – primo fra tutti la promozione della figura femminile in ambito professionale e imprenditoriale».

«Porto i saluti del dirigente Ado Evangelisti e della scuola, che tiene particolarmente al collegamento con le imprese e il mondo del lavoro – aggiunge Massimo Mancini, coordinatore del settore moda dell’Iis “Fermi-Sacconi-Cpia” – Avendo attivato l’apprendistato duale e svolgendo il Pcto, la nostra scuola conta molto sul sostegno di CNA e il coinvolgimento attivo degli artigiani.

Si tratta di progetti e percorsi che, affiancando le ore di scuola mattutine al lavoro in azienda nel pomeriggio, per noi rappresentano il futuro. Vogliamo continuare in questa direzione, individuando le aziende ideali per coltivare dei rapporti di collaborazione con il mondo del lavoro che possano garantire importanti opportunità di crescita ai nostri studenti».

L’elenco completo degli artigiani protagonisti di “Kontamina” :

Agroalimentare: Aldo Di Giacomi, Azienda agricola Clara Marcelli, Azienda agricola Conca d’oro, Azienda agricola Irene Cameli, Azienda agricola Vita Natura, Forno Di Pio, Nuovo Forno Piconi, Pasta all’uovo “Le Bontà di Lucia”.

Artistico e tradizionale: Gli artigiani del progetto “Gli ori delle dame” (Pietro Angelini, “Capricci Preziosi” di Paolo Sciamannetti, “Diamantiis” di Luca Viscioni, Giuseppe Coccia); Patrizia Bartolomei, “I Biancucci”, Barbara Collina, Giuseppina Di Spurio, Cristiano Ferroni, Massimo Murano, “Antiche officine del rame” di Sandro Tanucci, “Pizzi a tombolo” Gabriella Tassotti, Laboratorio artistico “Artè” di Barbara Tomassini, Monia Vallesi, Gabriele Viviani.

Federmoda: Massimo Annibali, “Quitto Bags”, “Hanami” di Giulia Roselli, Valeria Pizi, Cristiano Torricelli.

da: CNA Ascoli Piceno