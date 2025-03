Mercoledì 12 marzo appuntamento a Grottammare con il musical “Piccole donne” Inizio ore 21.00 al teatro delle Energie

La Compagnia dell’Alba è protagonista di “Piccole donne. Il Musical di Broadway” nella versione italiana di Gianfranco Vergoni con regia e coreografia di Fabrizio Angelini e con la partecipazione straordinaria di Antonella Morea in scena fuori abbonamento mercoledì 12 marzo al Teatro delle Energie su proposta dal Comune di Grottammare e l’AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche e la collaborazione dell’Associazione Culturale Profili Artistici.

Basato sul romanzo di Louisa May Alcott, libretto di Allan Knee, le musiche di Jason Howland, liriche di Mindi Dickstein “Piccole donne. Il Musical di Broadway” è l’adattamento del romanzo di culto di Louisa May Alcott, del 1868, che la Compagnia dell’Alba presenta in versione musical di Broadway grazie ad uno speciale accordo con Music Theatre International. “Piccole donne” racconta le storie delle quattro sorelle March – Meg, Beth, Amy e Jo – all’epoca della Guerra di Secessione americana. Le giovani vivono a Concord, Massachusetts, con la madre, mentre il babbo è lontano, nell’esercito dell’Unione. Le vite di Meg, Beth, Amy e Jo si intrecciano con quelle del professor Bhaer, della zia March, del giovane Laurie con il signor Lawrence, suo nonno, e il suo tutore, John Brooke. Sarà Jo a scrivere la storia della sua famiglia e dei suoi amici: Piccole donne, il romanzo.

Versione italiana di Gianfranco Vergoni, le scene sono di Gabriele Moreschi, la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo la regia e coreografia di Fabrizio Angelini.

Informazioni Teatro delle Energie (via Ischia) aperto la sera di spettacolo dalle 19,30; biglietterie del circuito AMAT, vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio), AMAT 071/2072439 www.amatmarche.net.

Inizio ore 21.